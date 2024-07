Serra (Òmnium) celebra el seu retorn com una "victòria de país" i anima a continuar cap a la independència

CANTALLOPS (GIRONA), 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Oleguer Serra, ha celebrat el seu retorn a Catalunya com "una victòria de país" i ha animat textualment a continuar treballant per defensar el dret de protesta i per assolir la independència.

"Això d'avui demostra tot el que vindrà a partir d'ara, perquè continuarem lluitant, per defensar el dret de protesta i per defensar la llibertat dels Països Catalans", ha dit durant el seu discurs en l'acte de benvinguda a ell i els altres quatre independentistes que han tornat de Suïssa després d'arxivar-se el cas Tsunami: la secretària general d'ERC, Marta Rovira; el diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg; el periodista de 'La Directa' Jesús Rodríguez i l'activista Josep Campmajó.

Serra ha agraït als quatre, amb els quals ha passat la frontera de la Jonquera (Girona) aquest mateix divendres, la "piscina d'amistat" que li han brindat durant els mesos que ha residit a Suïssa.

També ha donat les gràcies a Òmnium, a la seva junta i al seu president, Xavier Antich, pel suport, i ha reivindicat que se'n van anar "per convertir l'exili en una lluita" contra una causa que els volia silenciar, ha dit.

Després de ser rebuts aquest divendres a Cantallops, on s'han trobat amb altres investigats per la causa de Tsunami Democràtic, seguiran les seves respectives agendes, com l'assistència d'alguns a l'acte de rebuda d'Òmnium Cultural a Barcelona a les 13 hores.