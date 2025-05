Serra creu que la seva declaració davant la Fiscalia de Memòria pot influir en el trasllat de la Prefectura

Compareix per 4 episodis de tortures i detencions entre 1977 i 1982

BARCELONA, 19 maig (EUROPA PRESS) -

L'activista Blanca Serra ha dit que la seva declaració davant la Fiscalia de Sala de Memòria Democràtica i Drets Humans pot influir en el trasllat de la Prefectura de la Via Laietana de Barcelona: "És intolerable que es pensi que podem compartir torturadors i torturats allà un pis per a uns i l'altre pis per als altres".

Així ho ha manifestat aquest dilluns davant la Ciutat de la Justícia, abans de ratificar la denúncia que va interposar Irídia-Centre per la Defensa dels Drets Humans, amb el suport d'Òmnium Cultural i l'Organització Mundial Contra la Tortura (OMCT).

Serra ha recordat que és la primera vegada que una víctima de tortures del franquisme declara davant aquesta fiscalia especialitzada i ha afegit que un dels objectius és visibilitzar "la persecució de gènere que hi va haver".

La denúncia recull 4 episodis de tortures i detencions, tots ocorreguts entre 1977 i 1982, tant a ella com a la seva germana Eva Serra --ja morta-- a la Prefectura Superior de la Via Laietana de Barcelona i a la Direcció General de Seguretat, a Madrid.

L'activista, que té 82 anys, ha subratllat que va presentar la denúncia en el seu nom, però també de la seva germana Eva --ja morta--, a més de totes les persones que van patir tortures a la Via Laietana.

IRÍDIA

La directora d'Irídia, Anaïs Franquesa, ha dit que aquest dilluns és un dia històric, però ha subratllat que la justícia arriba "molt tard" perquè molts dels represaliats pel franquisme, com Eva Serra, van morir sense l'oportunitat de declarar i ha dit que espera que aquest cas sigui el primer de molts altres.

Franquesa ha afegit que els fets a la Via Laietana 43 són crims de lesa humanitat, que no prescriuen, "fruit d'una tortura sistemàtica generalitzada d'un règim dictatorial contra els seus oponents polítics" i que s'han d'investigar, jutjar i condemnar si volem viure en una democràcia plena, en les seves paraules textuals, i ha demanat que sigui un lloc de memòria sense presència policial i gestionat per entitats memorialistes.

ÒMNIUM

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha manifestat que fa "50 anys que l'Estat espanyol intenta sepultar en l'oblit i la manca de memòria" els crims del franquisme i que espera que aquest cas serveixi perquè se'n comenci a parlar en seu judicial.

Antich ha assenyalat que la credibilitat que la Fiscalia de Memòria Democràtica i Drets Humans dona a aquesta denúncia suposa el primer reconeixement de la lluita de les germanes Serra, que no demanen res que no s'hagi fet en altres països que han sortit de sistemes dictatorials, però que cal continuar avançant cap a la reparació de totes les víctimes.

ANC

El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha dit que aquest dilluns és "un dia excepcional" perquè és una primera experiència en la qual la justícia espanyola escolta un cas de tortures en temps democràtics, en les seves paraules textuals, i a dit de Serra que és una dona lluitadora i heroica.

Blanca Serra ha estat acompanyada per una cinquantena de persones que han sostingut cartells amb la paraula 'Justícia', entre les quals l'expresidenta del Parlament Laura Borràs; el diputat de Junts, Francesc de Dalmases, o el responsable de l'àrea de Gestió Jurídica i Seguretat de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Josep Cruanyes.