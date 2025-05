Serra creu que la seva declaració davant la Fiscalia de Memòria pot influir en el trasllat de la Prefectura

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -

L'activista Blanca Serra ha dit que la seva declaració davant la Fiscalia de Sala de Memòria Democràtica i Drets Humans pot influir en el trasllat de la Prefectura de la Via Laietana de Barcelona: "És intolerable que es pensi que podem compartir torturadors i torturats allà un pis per a uns i l'altre pis per als altres".

Així ho ha manifestat aquest dilluns davant la Ciutat de la Justícia, abans de ratificar la denúncia que va interposar Irídia-Centre per la Defensa dels Drets Humans, amb el suport d'Òmnium Cultural i l'Organització Mundial Contra la Tortura (OMCT).

Serra ha recordat que és la primera vegada que una víctima de tortures del franquisme declara davant aquesta fiscalia especialitzada i ha afegit que un dels objectius és visibilitzar "la persecució de gènere que hi va haver".

La denúncia recull 4 episodis de tortures i detencions, tots ocorreguts entre 1977 i 1982, tant a ella com a la seva germana Eva Serra --ja morta-- a la Prefectura Superior de la Via Laietana de Barcelona i a la Direcció General de Seguretat, a Madrid.

L'activista, que té 82 anys, ha subratllat que va presentar la denúncia en el seu nom, però també de la seva germana Eva --ja morta--, a més de totes les persones que van patir tortures a la Via Laietana.