La sèrie 'A tota màquina! Del Berguedà al món!' de la Cambra de Barcelona suma 200.000 reproduccions

BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -
La sèrie 'A tota màquina! Del Berguedà al món!' de la Cambra de Barcelona al Berguedà (Barcelona) i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, ha arribat a les 200.000 reproduccions i prepara una segona temporada, informa la Cambra en un comunicat aquest dimecres.
La sèrie mostra el dia a dia de vuit indústries de la comarca "referents en els seus sectors, innovadores i amb presència a mercats nacionals i internacionals".
En concret, les empreses són AS&NL, Grup Boix, Transforma 21, Planafil, Weelko, Adiquímica, Decapulp i Paulig.
La presidenta de la Cambra de Barcelona al Berguedà, Mercè Sallés, ha celebrat que la sèrie posa en valor la potència econòmica de la comarca i visualitza el seu paper industrial.
El president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, Sebastià Prat, ha explicat que la sèrie té la capacitat d'ensenyar "que des del Berguedà es pot arribar a tothom".