Sergio Palavecino substituirà a Leopoldo Alvear com a director financer de Banc Sabadell

Alvear marxa a Société Générale

MADRID, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

Banc Sabadell ha informat aquest dijous que Sergio Palavecino serà el nou director financer a partir del 18 de novembre, en substitució de Leopoldo Alvear, que s'incorporarà com a director financer a Société Générale.

Segons el comunicat remès aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, la decisió la va prendre aquest dimecres el consell d'administració del banc i està subjecte a les corresponents autoritzacions regulatòries.

Palavecino va arribar a Sabadell en 2001 i, després de passar per diversos llocs d'alta responsabilitat en pressupost, control de gestió dels diferents negocis, i relació amb inversors i agències de ràting, va ser nomenat fa quatre anys director general adjunt, responsable de Gestió Financera i Operacions Corporatives, depenent de Leopoldo Alvear, amb qui ha treballat mà a mà des que aquest es va incorporar al banc en 2021.

En els últims quatre anys, Palavecino ha estat el responsable de gestionar el balanç del grup i els riscos estructurals, incloent la cartera ALCO; el risc de tipus d'interès estructural i divises, i el finançament i la gestió del capital, a més de les operacions corporatives.

És llicenciat en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i té un Postgrau a Economia i Finances pel Centre d'Estudis Monetaris i Financers adscrit al Banc d'Espanya (CEMFI).

El conseller delegat del banc, César González-Bueno, ha lloat la feina feta per Leopoldo Alvear juntament amb Sergio Palavecino en els últims quatre anys, en els quals l'entitat "ha multiplicat per cinc el seu valor en borsa, després de passar d'una rendibilitat 0% en 2020 a superar el 13% durant aquest any, i situar el nivell de capital folgadament per sobre del 13%, amb una capacitat molt elevada d'incrementar la solvència trimestre a trimestre de forma recurrent".