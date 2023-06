Sergi Barrera (PE) afirma que "és el moment de més acceptació del projecte europeu"

BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

El cap de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, Sergi Barrera, ha afirmat que "aquest és el moment de més acceptació del projecte europeu, i el de més interès pel que passa en les institucions europees", segons un estudi publicat pel Parlament Europeu.

En una entrevista aquest dissabte a la Cope, recollida per Europa Press, ha destacat d'aquest informe que els ciutadans apunten a la democràcia i la pau com els valors que han de defensar les institucions europees, i ha afegit que "això no havia succeït mai".

Segons ell, "serà molt significatiu veure com es posicionen" els països de l'Est en les pròximes eleccions europees --que se celebraran entre el 6 i el 9 de juny del 2024-- perquè tenen la guerra al costat, en les seves paraules.

Ha destacat la importància que Espanya presideixi la Unió Europea (UE) a partir de l'1 de juliol "perquè hi ha 200 propostes de lleis per aprovar i Espanya té l'oportunitat de tirar-ne moltes endavant".

En ser preguntat sobre una hipotètica petició de reintegrament de la Gran Bretanya a la UE, ha respost que el país "s'hauria de posar a la cua, però tindria molt terreny guanyat, ja que compleix amb la major part de requisits".