El Seprona segueix "obrint línies d'investigació" sobre causes "intencionades" de l'incendi de Vall d'Uixó

CONSORCIO BOMBEROS CASTELLÓN
VALÈNCIA 3 ago. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil, a través del Servei de Protecció de la Naturalesa, segueix "obrint línies d'investigació" sobre possibles causes "intencionades" de l'incendi declarat a la Vall d'Uixó (Castelló) i que ha arrasat més de 9.000 hectàrees.
La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, s'ha referit a aquest assumpte preguntada pels mitjans per si hi ha novetats en les perquisicions sobre el succés.
"El Seprona està investigant, saben que tenia ja situat dos focus en un espai proper i se segueixen obrint les línies d'investigació pròpies d'unes causes que, òbviament, no són naturals i que podrien semblar intencionades", ha manifestat.
La setmana passada ja va transcendir que els investigadors han identificat dos focus diferenciats en temps i espai, propers els dos, i que es van iniciar a la muntanya molt prop del casc urbà de la Vall d'Uixó, en concret als barris que es van desallotjar darrere del de Belcaire.