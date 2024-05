La SEPI supera el llindar del 8% en el capital de Telefónica

MADRID, 14 maig (EUROPA PRESS) -

La Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) ha comunicat aquest dimarts a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que el passat 9 de maig va superar el llindar del 8% en el capital social de Telefónica.

D'aquesta manera, la SEPI continua avançant en el mandat del Govern central d'adquirir fins a un 10% de l'operadora presidida per José María Álvarez-Pallete, un moviment que es va produir en reacció al sorprenent desembarcament de la teleco saudita STC a Telefónica el setembre passat.

En concret, STC va adquirir un 9,9% del capital social de Telefónica --un 4,9% en accions directes i un 5% en derivats financers-- en una operació valorada en 2.100 milions d'euros.

El passat 8 de maig, la SEPI va informar a la CNMV que havia sobrepassat el 7% del capital de l'operadora. En concret, va informar que la seva participació a Telefónica era llavors del 7,079%, amb un total de 407.050.664 d'accions.

El mateix 8 de maig, el consell d'administració de Telefónica va acordar per unanimitat acceptar la "renúncia voluntària" de Carmen García d'Andrés al seu càrrec com a consellera i va nomenar per cooptación com a conseller a Carlos Ocaña Orbis en representació de la SEPI.