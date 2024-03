La SEPI informa la CNMV que ha aconseguit una participació del 3% a Telefónica

MADRID, 25 març (EUROPA PRESS) -

La Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) una adquisició d'accions a Telefónica equivalents al 3% de participació en el capital social de la companyia.

"En compliment de l'acord del Consell de Ministres del passat mes de desembre, que ordena a la SEPI la compra d'accions fins a un màxim del 10% del capital social de la companyia, la Societat Estatal n'ha aconseguit el 3%, comunicant l'adquisició de participacions significatives en assolir el llindar que preveu la normativa sobre la matèria", detalla el comunicat.

"L'entrada de la SEPI, accionista amb vocació de permanència, permetrà proporcionar a Telefónica més estabilitat accionarial per a la consecució dels seus objectius, contribuint a la salvaguarda de les capacitats estratègiques d'una companyia estratègica per als interessos nacionals pel seu lideratge en el sector de les telecomunicacions i les seves capacitats industrials, determinants en àrees com la seguretat i la defensa", afegeix el hòlding públic.