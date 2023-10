La SEPI confirma que "explora" comprar una participació a Telefónica

MADRID, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

La Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) ha confirmat aquest dimarts a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que està valorant comprar una participació a Telefónica.

La SEPI ha assegurat que ve "monitorizant" la situació de l'operadora espanyola i que està duent a terme una "anàlisi exploratòria interna" relativa a una eventual adquisició d'una participació accionarial a Telefónica.

"Aquesta anàlisi per part de SEPI no pressuposa l'adopció d'una decisió que suposi aquesta adquisició", conclou el comunicat, en el qual no especifica el percentatge que valora adquirir.

Ahir, la portaveu del Govern central i ministra de Política Territorial en funcions, Isabel Rodríguez, va reiterar el caràcter estratègic de Telefònica per Espanya i va evitar pronunciar-se sobre la possible entrada de la SEPI, organisme depenent del Ministeri d'Hisenda, al capital social de l'operadora, al costat d'un grup d'inversors espanyols.

"És una empresa estratègica per Espanya pel seu paper en l'àmbit de les telecomunicacions, però també en l'àmbit de la defensa. No comentarem cadascuna de les informacions que es publiquen sobre aquestes operacions per la prudència que exigeix aquesta rellevància estratègica de la mateixa", va subratllar Rodríguez en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

El Govern central en funcions analitza opcions per reforçar l'espanyolitat de Telefónica, entre les quals figuraria una eventual presa de participació del 5% al capital de la companyia, liderada per la SEPI i en coordinació amb altres inversors nacionals.

L'objectiu d'aquest moviment seria "preservar els interessos nacionals" a l'operadora després del desembarcament del grup saudita STC en la companyia, que el passat 5 de setembre va anunciar que havia adquirit un 9,9% de Telefónica --un 4,9% en accions i 5% en derivats--, si bé l'operació encara ha de ser aprovada pel Govern central per completar-se.