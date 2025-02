SEO/BirdLife acudeix a la justícia per defensar la zona protegida del delta del Llobregat (Barcelona)

BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife s'ha personat en els procediments judicials contenciós-administratius per defensar l'ampliació de la zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA) del delta del Llobregat (Barcelona) aprovada per la Generalitat i que ha estat recorreguda per l'Associació de Propietaris de l'Àmbit Marinada de Gavà (Barcelona) i Unió de Pagesos, informa l'entitat en un comunicat aquest dimecres.

L'ampliació de la ZEPA "és una decisió necessària i fonamentada, que respon a la necessitat de frenar la pèrdua de biodiversitat en una de les zones més amenaçades del país", ha explicat la delegada de SEO/BirdLife a Catalunya, Cristina Sánchez.

L'acord aprovat per la Generalitat el juliol del 2024 amplia la ZEPA per garantir la conservació d'espècies d'aus essencials i redefineix el lloc d'importància comunitària (LIC), que passarà a dir-se Aiguamolls del delta del Llobregat, establint "un marc de gestió més sòlid i eficaç", segons l'associació ecologista.