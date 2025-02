El Senat torna a interrogar aquesta setmana l'exministra Maroto i cita l'exparella de Koldo pel seu paper en la trama

MADRID 16 febr. (EUROPA PRESS) -

La comissió d'investigació del Senat sobre totes les ramificacions del cas Koldo interrogarà aquesta setmana per segona vegada l'exministra Reyes Maroto, en la qual també està prevista la compareixença de Patricia Uriz, l'exparella de Koldo García, l'exassessor ministerial que dona nom a la presumpta trama de corrupció.

Maroto ha estat citada per segona vegada pel PP, que l'acusa d'haver mentit en la seva primera compareixença fa menys d'un mes, quan va declarar no recordar si va conèixer personalment el presumpte facilitador del cas Koldo, Víctor de Aldama.

A més, Reyes Maroto va limitar la seva relació amb l'empresari investigat a un projecte turístic, tot i que no va aclarir si podien sortir a la llum més missatges entre ells dos.

L'interrogatori a l'exministra d'Indústria i actual portaveu socialista a l'Ajuntament de Madrid tindrà lloc dimecres a la tarda, el mateix dia en què desfilarà per aquesta comissió d'investigació el seu excap de gabinet Juan Ignacio Díaz, que ho farà al matí.

COINCIDEIX AMB L'ANIVERSARI DEL CAS KOLDO

Respecte a l'exparella de Koldo, el PP ha justificat citar-la dijous per la seva condició "d'investigada" en la causa i "no com a dona de Koldo", fent-la coincidir amb l'aniversari de l'esclat del cas. "Perquè va ocupar un lloc de confiança a la secretaria de José Luis Ábalos i perquè sabem que va ser beneficiada per la trama", van assenyalar els populars.

Així mateix, el PP ha convocat aquest dimarts l'exdirector general de Carreteres Javier Herrero i la directora general de l'Agència Tributària, Soledad Fernández, a la qual preguntaran principalment pel pagament de l'IVA en els contractes de compra de mascaretes durant la pandèmia, quan estaven exempts d'aquest impost, un possible frau que han denunciat els populars.