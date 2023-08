El Senat sol·licita un informe jurídic per determinar la viabilitat del préstec d'escons del PSOE a Junts i PNB

La formació definitiva dels grups parlamentaris es posterga fins que els serveis de la Càmera redactin l'informe

MADRID, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Senat, amb majoria del PP, ha decidit sol·licitar un informe als serveis jurídics de la Cambra alta perquè estudiïn la viabilitat que fins a tres formacions tinguin més senadors prestats que senadors electes, després que el PSOE s'oferís a prestar escons a Junts, PNB i Sumar perquè tinguessin grup propi.

Així ho ha anunciat en una roda de premsa el vicepresident primer del Senat, el 'popular' Javier Maroto, qui ha anunciat la constitució dels grups de PP, PSOE i ERC-Bildu, a l'espera de la formació definitiva de la resta de grups parlamentaris, que s'ha ajornat fins que els serveis jurídics determinin la situació.

Segons ha detallat el vicepresident de la Cambra Alta, el préstec de senadors per part dels socialistes a altres tres formacions no tenia "precedents", ja que com passava amb el partit de Carles Puigdemont o amb el d'Esquerra Confederal, hi havia "més senadors prestats que senadors polítics".

L'existència dels grups propis de Junts, PNB i Esquerra Confederal estarà sotmesa a l'existència de l'informe, que serà portat a la propera reunió de la Mesa. En el cas de ser favorable, el PP acceptarà "exactament" el que diguin els serveis jurídics de la Càmera.

QÜESTIÓ DIFERENT Al CONGRÉS

D'altra banda, Maroto ha explicat que la preocupació del seu partit al Senat és diferent a la del Congrés, ja que el grup 'popular' havia manifestat "dubtes seriosos" respecte al compliment del reglament en la Cambra Baixa.

Concretament, ha recordat que mentre que que a la Cambra alta l'únic requisit per a la formació de grups és que hi hagi 10 senadors, al Congrés es necessiten 15 diputats així com altres "requisits addicionals". "Són qüestions diferents", ha emfatitzat el dirigent del PP.

El Reglament del Senat exigeix sumar un mínim de deu components per conformar un grup parlamentari, nombre que es pot reduir durant el transcurs de la legislatura però mai poden ser menys de sis.

Aconseguir grup parlamentari suposa tenir representació a tots els òrgans del Senat, garanteix més temps per intervenir als debats, permet tenir major iniciativa parlamentària així com més recursos econòmics i mitjans humans i materials. En canvi, en el Grup Mixt tot aquest 'tros de pastís' ha de distribuir-se a parts iguals.

CESSIÓ DE SENADORS

Després de les eleccions del passat 23J, i faltant la designació de diversos senadors per part dels Parlaments autonòmics, el PNB explica en aquesta legislatura amb cinc membres, per la qual cosa el PSOE ha de cedir altres cinc senadors perquè pugui conformar el seu grup parlamentari.

A més, si vol que no s'acabi diluint el grup durant el transcurs de la legislatura, els socialistes hauran de mantenir almenys un parlamentari en aquest grup perquè no es dissolgui quan s'acabi el període de sessions.

Alguna cosa semblança ocorre amb Junts, encara que la formació de Carles Puigdemont explica en el Senat amb tan sol tres senadors. No obstant això, fonts parlamentàries han informat a Europa Press que es coaligarán amb el senador de Coalició Canària, utilitzant la mateixa fórmula que l'anterior legislatura.

En qualsevol cas, la suma de Junts i Coalició Canària tan solament sumen quatre senadors, per la qual cosa el PSOE els prestarà almenys sis membres per facilitar el grup parlamentari d'ambdues formacions, que en l'anterior legislatura es va denominar "Grup Nacionalista". Així mateix, els socialistes (tindrien) que seguir amb almenys dos parlamentaris en aquest grup perquè no s'acabi per dissoldre.

GRUP DE SUMAR

El PSOE, dins de la seva intenció de cedir senadors per tenir "quantes més veus" en la Cambra Alta, també haurà de cedir escons perquè es reediti el Grup Esquerra Confederal al Senat, on es troben tres partits integrants de Sumar i Associació Socialista Gomera (ASG).

Si finalment es dóna el vistiplau per part dels serveis jurídics, el grup ho podrien conformar Compromís, Més Madrid, ASG i el senador de la coalició PSOE-Sumar a Eivissa/Formentera.

Encara que para això, el PSOE hauria de cedir altres sis senadors, encara que aquest grup està a l'espera que el Parlament de Navarra designi a Uxue Barkos, de Geroa Bai, perquè se sumeix a aquesta conglomeración.