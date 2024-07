El Senat rebutja augmentar el nombre de senadors que correspon a Catalunya

MADRID, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

La secretària general del Senat ha rebutjat la petició del Parlament d'augmentar fins a 9 el nombre de senadors per designació autonòmica i manté els 8 escons que té actualment i que estan pendents de repartir-se. La cambra alta al·lega que la revisió dels senadors que corresponen a Catalunya s'hauria de fer en la pròxima legislatura.

El Parlament que presideix Josep Rull (Junts) va fer una petició formal al Senat per revisar els senadors que corresponen a Catalunya i passar de vuit a nou escons. L'ens justificava aquesta sol·licitud en l'increment poblacional de Catalunya per disposar d'un senador més.

I és que el Senat té 57 parlamentaris de designació autonòmica. Cada comunitat autònoma tria un senador i un altre més per cada milió d'habitants del seu respectiu territori.

No obstant això, la secretaria general del Senat ha remès una carta al seu homòleg del Parlament, a la qual ha tingut accés Europa Press, en què rebutja l'increment de senadors que corresponen a Catalunya i s'acull a la llei electoral.

En aquest context, el Senat al·lega que la llei marca que la revisió del nombre de senadors es fa a partir del cens que hi ha en cada comunitat autònoma en el moment de celebrar-se les últimes eleccions generals al Senat.

"Per tant, el nombre de senadors que correspon designar a Catalunya són vuit, sense que aquest nombre pugui variar al llarg de la legislatura. La xifra de població declarada oficial en el moment de celebrar-se les pròximes eleccions al Senat serà, doncs, la determinant per saber el nombre de senadors que s'han de designar per a aquesta comunitat en la pròxima legislatura", conclou la carta de la secretaria general.