El Senat exigirà al Govern central una investigació independent sobre l'apagada que no la facin "els possibles causants"

Els populars insistiran a sol·licitar a l'executiu que no tanqui totes les centrals nuclears

MADRID, 18 maig (EUROPA PRESS) -

El Partit Popular, a través de la seva majoria absoluta al Senat, reclamarà la setmana vinent al Govern central una auditoria "independent" que investigui l'apagada del passat 28 d'abril, en la qual no estiguin presents "els mateixos que en són els possibles causants".

A través d'una moció, els populars instaran des del ple de la cambra alta també a la "prolongació" de la vida útil de les instal·lacions nuclears "per garantir la producció d'energia estable, neta i barata" a Espanya.

L'escrit, presentat per la portaveu del PP al Senat, Alicia García, torna a carregar pel tall de subministrament contra el govern liderat per Pedro Sánchez, que "coneixia el risc d'apagada i ho va negar".

Aquesta suposició del PP, basada en el judici de "la immensa majoria dels experts", es fonamenta a acusar l'executiu d'adoptar "un model desequilibrat de transició energètica" i emparar-se "en els prejudicis ideològics abans que en l'equilibri tecnològic".

"El subministrament elèctric d'un país és una qüestió que s'ha de tractar amb rigor, i per a això cal atendre les recomanacions dels tècnics, i no abandonar-se al radicalisme ideològic amb fortes dosis de propaganda", assenyala la moció del PP, recollida per Europa Press.

En aquest sentit, la formació liderada per Alberto Núñez Feijóo, en línia amb el model portuguès, demanarà "una auditoria independent" sobre el que va passar durant l'apagada elèctrica.

A més, els populars han requerit a l'executiu el desenvolupament d'un pla de contingència que inclogui protocols de configuració del mix amb l'adequada presència de fonts de producció d'energia predictibles i estables "que asseguren l'estabilitat i seguretat de subministrament del conjunt del sistema".

L'APOSTA DEL PP PER LES NUCLEARS

En el text de la moció, la portaveu del PP reitera l'aposta del seu partit per l'energia nuclear, basant-se en les indicacions de l'Informe Draghi, que parla de les nuclears per "aconseguir els objectius climàtics de la UE i reforçar la seguretat del subministrament".

Per això, instaran el Govern central a la "prolongació de la vida útil de les instal·lacions nuclears", amb l'objectiu de "garantir la producció d'energia estable, neta i barata". "Espanya no es pot convertir en una excepció a occident, quan tots els països estan reforçant les seves instal·lacions nuclears", assenyala.

A més, la iniciativa dels populars persegueix que l'executiu inverteixi en xarxes elèctriques per connectar la producció d'energia amb el seu consum; desplegar una estratègia per al desenvolupament d'emmagatzematge, i incrementar les interconnexions amb Europa perquè Espanya "deixi de ser una illa energètica".