El Senat acull per primer cop l'hissat de la bandera nacional del Dia de la Constitució

MADRID, 6 des. (EUROPA PRESS) -

El Senat acull aquest dimecres l'hissat de la bandera nacional amb motiu del 45è aniversari de la Constitució espanyola del 1978. És el primer cop que la Cambra alta duu a terme aquest gest simbòlic que tradicionalment se celebrava a la plaça de Colón de Madrid i que l'any passat va tenir lloc al Congrés dels Diputats.

Concretament, l'acte tindrà lloc a la plaça de la Marina Española davant de la porta principal de la Cambra alta i estarà presidit pel president del Senat, Pedro Rollán, i la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i en el qual tots dos presidents s'estrenen com a amfitrions.

L'encarregat de rebre'ls serà el cap de l'Estat Major de la Defensa (JEMAD), l'almirall general Teodoro Esteban López, que els acompanyarà per rebre els honors de l'ordenança. Acabats els honors, el capità de la companyia donarà novetats a tots dos i, seguidament, i acompanyats pel JEMAD, passaran revista a les tropes, abans de començar la desfilada.

Estan convidats a l'acte els diferents membres de les meses de totes dues cambres, els grups parlamentaris tant del Senat com del Congrés i les comunitats autònomes, el personal de l'exèrcit de Terra, l'Armada, l'exèrcit de l'Aire i la Guàrdia Civil. També hi haurà diputats i senadors, expresidents del Govern central i de les cambres, ponents constitucionals i una representació dels agents socials i de la societat civil.

SENSE VOX I ELS INDEPENDENTISTES

Els que no hi assistiran són els diputats i senadors de la formació de Santiago Abascal, Vox, que han anunciat que no hi seran perquè consideren que és un "teatret" per tapar que Pedro Sánchez "la trenca en mil trossos" diàriament.

Els independentistes d'ERC, Junts i Bildu també hi faltaran, com fan habitualment en els actes del rei, per considerar la Constitució un "obstacle" per a les seves reivindicacions sobiranistes, de la mateixa manera que hi seran el PNB i el BNG, segons han confirmat a Europa Press fonts de totes dues formacions.

Un cop acabada la desfilada, el president del Senat i la presidenta del Congrés es dirigiran al Congrés dels Diputats, on continuarà la celebració de l'aniversari rebent els convidats per a l'acte central, el qual s'obrirà amb la interpretació del tema "Aquellas pequeñas cosas", de Serrat, i es tancarà amb "Al Alba", un dels èxits d'Aute, tots dos interpretats per la cantant María Berasarte i acompanyada de Pablo Martín Caminero al contrabaix.