Senador rus atribueix la guerra comercial dels EUA a "l'imperialisme egoista" de Trump i al debilitament del país

MADRID 13 jul. (EUROPA PRESS) -

El senador rus Aleksei Puixkov ha defensat aquest dissabte que la guerra comercial impulsada pel president nord-americà, Donald Trump, es deu, en primer lloc, al debilitament econòmic del país i, en segon lloc, a "l'imperialisme egoista" del mandatari, els mètodes d'acció del qual haurien quedat obsolets per competir amb les noves potències emergents.

"La causa subjacent de la guerra comercial és la incapacitat dels Estats Units per donar suport a Europa a costa dels Estats Units com abans", ha expressat Puixkov en un missatge difós a través de Telegram.

En el mateix escrit, ha incidit en la idea que "els EUA ja no poden competir amb altres centres de poder econòmic en el lliure comerç com abans", atès que Trump intenta afrontar els "desequilibris comercials emergents" amb mètodes alineats amb la seva doctrina "d'Amèrica primer".

L'obstinació del magnat per "redistribuir la càrrega dels costos de l'OTAN i traslladar una part més gran d'aquests costos a Europa" és, a parer de Puixkov, una altra mostra de la feblesa creixent dels EUA.

Aquestes declaracions arriben després que Donald Trump hagi anunciat la imposició, a partir de l'1 d'agost, dels seus controvertits aranzels "recíprocs" després de vèncer la treva anunciada fins al 9 de juliol per donar marge a la negociació amb els països afectats per aquestes tarifes.