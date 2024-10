Sémper (PP) veu una "veracitat raonable" en els testimonis en els quals basen la querella

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que veu una "veracitat raonable" en els testimonis anònims en els quals basen la seva querella contra el PSOE per presumptes delictes de finançament il·legal, blanqueig de capitals, tràfic d'influències i suborn.

Segons ha sostingut en una entrevista d'aquest dimarts a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, la querella presentada a l'Audiència Nacional "entra dins els cànons i el procediment normal en un estat de dret i una democràcia", a més de les explicacions del president espanyol.

En concret, la querella --a la qual ha tingut accés Europa Press-- es fonamenta en dos testimonis anònims recollits per 'The Objective' el passat 10 d'octubre que van revelar el presumpte pagament de 90.000 euros al PSOE per obtenir una llicència per a una empresa d'hidrocarburs.

"Nosaltres volem fer una oposició responsable i seriosa. I la corrupció ens la prenem molt seriosament", ha afirmat Sémper, que ha assegurat que els populars no es quedaran de braços plegats, i més quan el Govern central no està donant explicacions, en les seves paraules.

També ha assenyalat que té l'"absoluta convicció" que estan a les beceroles de conèixer els detalls d'una trama amb moltes implicacions internaciones i nacionals, textualment.