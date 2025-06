Sémper (PP) qualifica de "teatralització" la baixa de Leire Díez com a afiliada del PSOE

BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -

El sotssecretari de Cultura i portaveu nacional del PP, Borja Sémper, ha considerat "un vodevil i una teatralització" la baixa de l'exmilitant del PSOE Leire Díez com a afiliada socialista aquest dimarts, i ha ironitzat que el partit porti la informació que ella suposadament ha investigat davant la justícia.

En una entrevista d'aquest dimecres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press ha desconfiat que la baixa de Díez sigui per voluntat pròpia "sense tenir l'impuls de l'entorn" del partit i creu que existeix, en les seves paraules, un pacte de salvació entre les dues parts.

"SE'LS HI HA ANAT DE LES MANS"

Ha afirmat que aquesta teatralització és per "mirar d'amagar i tapar alguna cosa que se'ls hi ha anat de les mans" i ha situat l'inici d'aquesta suposada trama en els 5 dies de reflexió que es va prendre el president del Govern central, Pedro Sánchez, l'abril del 2024 per decidir si continuava al capdavant de l'executiu.

"Després d'això el guió va canviar. Hi ha hagut una acció per part del govern i de l'entorn del president, una actuació encaminada a prevenir amb un relat que no se sustenta de tota la informació que tindríem oportunitat i que estem tenint oportunitat de conèixer", ha dit.

Ha concretat "la derivada de la investigació de la UCO, la derivada de la investigació de l'Audiència Nacional i del Suprem, i la derivada dels àudios que tot aquest entorn fosc dels Ábalos, de tot el que estem sabent, les Leyres, etcètera, sabien que acabaria sortint".

SUPOSADES CLAVEGUERES

Ha instat de manera irònica el PSOE a portar davant la justícia les informacions que presumptament Díez els ha facilitat: "Els va donar un llapis de memòria amb molts anys de recerca, perquè ara sembla que aquesta dona és investigadora. Entenc que avui el Partit Socialista, amb aquesta informació, anirà a un jutjat per denunciar-ho.

Ha afegit que també espera l'anunci de Díez que anirà a un jutjat a presentar una denúncia contra "aquestes suposades clavegueres".