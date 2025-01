Sémper (PP), sobre un possible acord amb Vox i Junts per promoure una moció de censura: "No farem coses estranyes"

TOLEDO 29 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP i sotssecretari de Cultura, Borja Sémper, ha manifestat que el seu partit no farà "coses estranyes" respecte a la possibilitat de promoure una moció de censura contra Pedro Sánchez juntament amb Vox i Junts. "Que ningú s'ho esperi del PP", ha remarcat.

A preguntes dels mitjans a Toledo en una visita al Museo Sefardí sobre aquest supòsit, ha assenyalat que "avui la moció de censura és més important que mai", però el PP sap de "matemàtiques" i els números no surten.

"Nosaltres el que no farem són coses estranyes. El que intentarem és suplir la incapacitat de gestió d'aquest govern proposant al Congrés dels Diputats mesures que redundin en el benefici dels espanyols", ha destacat.

"El que a nosaltres ens sembla raonable és que amb tot el que ha passat en aquests mesos a Espanya, un polític seriós i responsable, que no té majoria parlamentària per governar, ha de dissoldre les cambres i donar la paraula als espanyols", ha afirmat.

D'aquesta manera, ha deixat clar que el PP no vol "arribar al govern només per com de malament ho faci Pedro Sánchez", sinó oferint una alternativa als ciutadans que dibuixi "una Espanya millor".