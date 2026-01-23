Semaf planteja paralitzar el servei de Rodalies en els punts que tinguin risc d'esllevissada

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
El Sindicat Español de Maquinistes Ferroviaris (Semaf) ha plantejat la possibilitat de paralitzar el servei de Rodalies de totes les línies que tinguin categoritzat risc d'esllevissada, després del tall de la R1 de la tarda d'aquest divendres entre Blanes i Maçanet-Massanes (Girona) per un despreniment.
Així ho ha proposat en un comunicat en el qual ha considerat "intolerable" aquest nou episodi en un tram de via.
Ha afegit que han desplaçat a enginyers geotècnics d'Adif a tots els punts per avaluar els riscos.
La nit d'aquest divendres s'està produint una reunió de seguiment a la situació en Rodalies presidida pel coneller de Presidència, Albert Dalmau; la consellera de Territori i Infraestructures, Sílvia Paneque; i la consellera d'Interior, Núria Parlon.
També estan participant el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, i el director general del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel.