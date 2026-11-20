MADRID 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf) ha desconvocat la jornada de vaga prevista el dilluns 23 de novembre després d'arribar a un acord en matèria de seguretat ferroviària que desencalla els compromisos pendents des del passat mes de febrer i incorpora millores estructurals, inclosa l'aprovació d'un protocol d'actuació contra fenòmens adversos.
Segons ha informat el sindicat en un comunicat, el pacte transforma les reivindicacions del col·lectiu "en realitats normatives, operatives i verificables" i permet posar fi als incompliments arrossegats des de l'acord del febrer del 2026 que van motivar les aturades.
En concret, Semaf ha destacat que l'acord sobre el protocol d'actuació contra fenòmens adversos ha estat determinant per desencallar la resta de la negociació, i ha assegurat que les mesures pactades "eleven els estàndards de seguretat del sistema ferroviari".
"Aquesta mobilització dels maquinistes per la seguretat ha marcat un abans i un després en el nostre sector; i suposa un punt i seguit que obre una via d'actuació dels professionals que som a primera línia davant els responsables del sistema ferroviari", ha subratllat el sindicat després de valorar la "fermesa" demostrada pels treballadors durant el conflicte.
La desconvocatòria de Semaf s'afegeix a l'anunciada dimecres per CCOO, la UGT i el Sindicat de Circulació Ferroviària (SCF), que van suspendre la vaga prevista aquest dijous a Adif després d'aconseguir que el Ministeri de Transports acceptés les seves demandes sobre el dimensionament de la plantilla i la regulació de les jornades de treball.
Per contra, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) va rebutjar aquest acord en qualificar-lo d'"absolutament insuficient" i va mantenir les mobilitzacions a Adif i Adif Alta Velocitat per reclamar millores laborals i de seguretat per al conjunt de la plantilla.