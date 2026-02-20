Semaf convoca una vaga a FGC els dies 24 i 25 de febrer i 2, 3 i 4 de març

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
El Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris (Semaf) ha convocat una vaga a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), on té una representació minoritària del 13%, els dies 24 i 25 de febrer i 2, 3 i 4 de març.
Davant d'aquest anunci, FGC oferirà aquests dies el servei de trens complint el que dicti el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, que es comunicarà puntualment pels seus canals habituals de comunicació, segons ha informat la companyia en un comunicat aquest divendres.
Durant aquestes cinc jornades, els usuaris podran seguir la informació actualitzada del servei a través del perfil d'X d'FGC, en la web i aplicació per a mòbils del qual s'informarà de les possibles alteracions en la circulació dels trens.
En resposta a aquesta convocatòria de vaga, FGC ha transmès la seva "sorpresa", al·legant que Semaf "té una representació minoritària, del 13%, dins del Comitè d'empresa".
L'empresa ha destacat que "mai abans" s'ha fet arribar a la direcció de l'empresa cap d'aquestes propostes en el marc del Comitè de Seguretat en la Circulació, ni directament ni com a comunicat.