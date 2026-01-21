Semaf anuncia la convocatòria d'una vaga general a tot el sector després dels accidents a Adamuz i Gelida

MADRID 21 gen. (EUROPA PRESS) -
El Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf) ha anunciat aquest dimecres la convocatòria d'una vaga general a tot el sector després dels accidents d'Adamuz (Còrdova) i Gelida (Barcelona), en què han mort nombroses persones, entre les quals "tres maquinistes".
El sindicat ha explicat en un comunicat que aquesta protesta forma part d'un bloc de mesures inicials reclamades pels maquinistes per corregir la situació de la xarxa ferroviària estatal.
"Convocarem una vaga general a tot el sector per donar legalitat i empara a les mobilitzacions dels treballadors i usuaris, amb la finalitat de reclamar que es garanteixi la seguretat i fiabilitat de la xarxa", ha subratllat.
Així mateix, el Semaf ha afirmat que exigirà "responsabilitats penals" als encarregats de garantir la seguretat a la infraestructura ferroviària.