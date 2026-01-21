Semaf anuncia la convocatòria d'una vaga general a tot el sector després dels accidents a Adamuz i Gelida

MADRID 21 gen. (EUROPA PRESS) -
El Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf) ha anunciat aquest dimecres la convocatòria d'una vaga general a tot el sector després dels accidents d'Adamuz (Còrdova) i Gelida (Barcelona), que s'han cobrat la vida de nombroses persones, entre elles "tres maquinistes".
El sindicat ha explicat en un comunicat que aquesta protesta forma part d'un bloc de mesures inicials demandades pels maquinistes per corregir la situació de la xarxa ferroviària estatal.
"Convocarem vaga general en tot el sector per donar legalitat i empara a les mobilitzacions de les persones treballadores i usuaris, amb la finalitat de demandar que es garanteixi la seguretat i fiabilitat de la xarxa", ha subratllat.