S'eleven a 18 els casos de DNC a Girona, amb un de nou a l'Alt Empordà

GIRONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha anunciat que s'ha detectat un nou cas de dermatosi nuclear contagiosa (DNC) a l'Alt Empordà (Girona), per la qual cosa s'eleven a 18 el total de casos, 17 en aquesta comarca i un altre al Gironès (Girona), informa en un comunicat aquest divendres.
A més a més, la Conselleria i el Ministeri d'Agricultura, Ramaderia i Pesca han acordat aixecar les restriccions a Osona (Barcelona), després de confirmar-se que el cas sospitós era negatiu.
D'altra banda, el departament ha presentat a la Comissió Europea el nou pla de vacunació contra la dermatosi nuclear contagiosa (DNC), que inclou vaccinar diverses zones de Catalunya.
L'objectiu és garantir la vacunació de "bona part de la cabana de boví catalana", tenint en compte les zones de més risc per proximitat amb els brots.
També es tindran en compte les característiques dels animals i es prioritzaran les vaques reproductores de llet i de carn, en ser "els animals més vulnerables".