Seleccionat el projecte per a la seu del Govern a l'Alt Pirineu i Aran (Lleida), prevista per al 2031

LLEIDA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El projecte de construcció de la nova seu del Govern a l'Alt Pirineu i Aran s'ha adjudicat provisionalment a la proposta de l'UTE TREMPtació30, que ha guanyat el concurs d'idees per a l'edifici, que es preveu que estigui en funcionament durant el primer trimestre del 2031.
Infraestructures de Catalunya ha publicat aquest dimecres l'adjudicació provisional del concurs al qual es van presentar una desena de propostes i, després d'un període d'al·legacions, es negociarà el contracte final abans de l'adjudicació definitiva, informa el Govern en un comunicat.
La nova seu se situarà al passeig Pompeu Fabra de Tremp (Lleida), i acollirà els serveis territorials a l'Alt Pirineu i Aran dels departaments d'Educació i FP; Igualtat i Feminisme; Salut, i Justícia i Qualitat Democràtica.
Es preveu que hi treballin un centenar de persones, en una superfície total construïda de 3.100 metres quadrats, i que a la planta baixa se situï de manera definitiva una Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) integrada.
Aquesta nova infraestructura forma part del pla de la Generalitat de consolidar la seva presència al territori, i es preveu l'obertura de noves OAC a Tremp, la Seu d'Urgell (Lleida) i Puigcerdà (Girona); i posar en marxa noves seus de serveis territorials de diversos departaments en aquests municipis.