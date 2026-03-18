Seleccionades les 8 start-ups de l'estand de la Generalitat en el Govtech 4 Impact World Congress

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha seleccionat les 8 start-ups que participaran a l'estand que té en el Govtech 4 Impact World Congress, que se celebrarà del 5 al 7 de maig a Madrid, informa la Conselleria de Presidència de la Generalitat en un comunicat aquest dimecres.
La participació és gratuïta i està organitzada a partir de la convocatòria feta a finals de febrer, i les empreses tenen seu a Catalunya, un màxim de 8 anys i desenvolupen solucions innovadores i aplicables al sector públic.
Les empreses seleccionades són NeurekaLAB, Fundswin, Adtende, Poddera, AgoraTechAI, Torch Smart Urban Solutions, Pacenet Internet of Places i Stelo.ai.