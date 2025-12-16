Seleccionades les 49 pimes tecnològiques que seran presents al Pavelló d'Espanya en l'MWC 2026

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Red.es ha publicat la llista de les 49 pimes tecnològiques que tindran un espai al Pavelló d'Espanya en l'edició 2026 del Mobile World Congress (MWC), en un comunicat aquest dimarts.
El saló s'organitzarà del 2 al 5 de març al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, i les pimes disposaran d'un estand personalitzat al Pavelló, on mostrar els seus productes i serveis, a més d'accés a espais destinats a la tasca comercial.
També podran participar en les activitats que organitza Red.es durant la trobada, entre les quals hi ha conferències, taules rodones i presentacions, a més d'un calendari de networking.
A més, es podran beneficiar d'un catàleg de serveis per "treure el màxim profit a la seva participació en el Congrés", com un servei de captació de contactes i la presència en continguts promocionals, entre d'altres.
Les empreses participants en l'edició 2025 de l'MWC han estimat que la seva presència al saló els permet generar un volum de negoci de 26,5 milions d'euros.