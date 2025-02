Seidor finalitza la incorporació de Carlyle i constitueix nou consell d'administració

BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -

La consultora tecnològica Seidor ha completat la incorporació de Carlyle al seu capital i ha constituït un nou consell d'administració, informa en un comunicat aquest dijous.

Amb aquesta operació, Carlyle esdevé el soci majoritari de Seidor, amb una participació del 60%, mentre que el 40% restant continua sota el control dels accionistes originals.

El nou consell d'administració està format per vuit membres i està presidit pel president executiu de Seidor, Josep Benito.

A més a més, en representació de Seidor, l'integren el conseller delegat, Sergi Biosca; el director general d'Operacions Internacionals, Javier Navarro, i el director general adjunt, Santiago Anguera.

Per part de Carlyle, hi ha el 'managing director' i 'partner' de Carlyle Europe Technology Partners, Fernando Chueca, i el vicepresident de Carlyle Europe Technology Partners, Fabio Sousa, a més de José Duarte i José Pablo Carbonell, com a consellers dominicals.