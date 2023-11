La Seguretat Social suma 92.862 ocupats a l'octubre per 'la tornada al col·le', amb rècord de dones afiliades

En valors desestacionalitzats, l'afiliació va augmentar en el mes en 5.077 persones i en 500.094 cotitzadores fins a octubre, més que en tot 2022

MADRID, 3 nov. (EUROPA PRESS) -

La Seguretat Social va guanyar una mitjana de 92.862 cotitzadores a l'octubre respecte al mes anterior (+0,45%) impulsada, principalment, per les dones, que van marcar un nou rècord d'ocupació, i per l'increment de cotitzadors en més de 191.000 persones a l'educació com a conseqüència de les contractacions associades a l'inici del curs escolar i acadèmic.

Amb aquest repunt, el sistema va aconseguir els 20.817.657 ocupats, el seu nivell més elevat en un mes d'octubre dins la sèrie històrica, segons dades publicades aquest divendres pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que ha destacat que entre el 5 i el 30 d'octubre es van superar de manera continuada els 20,8 milions d'afiliats en la sèrie diària.

Malgrat tot, la pujada de l'afiliació registrada a l'octubre d'aquest any és la menor en aquest mes des de l'exercici 2015, quan el sistema va guanyar una mica més de 32.000 ocupats mitjans, i similar a la de 2017 (+94.368 afiliats).

Per la seva banda, a l'octubre de 2016 i en els octubres del període 2018-2022 es van superar sempre els 100.000 afiliats mitjans d'increment, especialment en 2021, quan la sortida de la pandèmia va permetre sumar al sistema gairebé 160.000 cotitzadors.

En l'últim any, la Seguretat Social ha guanyat 533.871 afiliats en valors mitjans, amb un creixement interanual del 2,6%, taxa una dècima inferior a la de setembre (+2,7%).

En termes desestacionalitzats, el nombre de cotitzadors a la Seguretat Social va pujar a l'octubre en 5.077 afiliats (+0,02%) respecte al mes anterior, fins a un total de 20.740.988 treballadors.

El Ministeri ha subratllat que, en valors desestacionalizar, s'han creat 500.094 ocupacions en els deu primers mesos de l'any, més que en tot l'exercici 2022 i una de les majors xifres de la sèrie històrica per al període gener-octubre.

A més, el Departament que dirigeix en funcions José Luis Escrivá ha destacat que el nivell actual d'ocupació supera en gairebé 1,4 milions a l'existent abans de l'inici de la pandèmia. Des de febrer de 2020, set de cada deu llocs de treball s'han creat en el sector privat.

El Ministeri també ha subratllat que, en comparació dels grans països europeus i pel que fa a el nivell previ a la pandèmia, la creació d'ocupació a Espanya (+7,2%) ha superat a la de França (+4,9%) i Alemanya (+1,3%). El mateix succeeix si s'atén al guany d'ocupats des que es va iniciar la guerra a Ucraïna: mentre que a Espanya l'ocupació ha crescut un 5,3%, a França i Alemanya ho ha fet menys d'un 2%.

En finalitzar el desè mes de l'any, la ràtio cotitzadora/pensionista va aconseguir el 2,4, el seu màxim valor en deu anys, mentre que els ingressos per cotitzacions van créixer fins a setembre (última dada disponible) a un ritme interanual del 9,9% (+8% si s'exclouen les quotes procedents del Mecanisme d'Equitat Intergeneracional, en vigor des de gener d'aquest any). Segons Inclusió, aquest repunt dels ingressos es deu al "fort dinamisme" del mercat laboral i a la major qualitat de l'ocupació.

L'OCUPACIÓ PUJA PRINCIPALMENT ENTRE LES DONES

L'augment mensual d'afiliats mitjans a l'octubre va afectar majoritàriament a les dones, que van guanyar en el mes 86.876 cotitzadors respecte a setembre (+0,9%), davant un avanç de l'ocupació masculina de només 5.985 ocupats (+0,05%).

Després d'aquest increment, la xifra de dones treballadores es va situar tancament d'octubre en 9.836.295 afiliades, nou màxim històric, mentre que el nombre d'homes ocupats va finalitzar el desè mes de l'any en 10.981.362 cotitzadors.

El Ministeri ha subratllat que, en comparació del nivell previ a la pandèmia, l'afiliació femenina, que ja suposa el 47,2% del total, ha crescut un 8,6%, tres punts més del que ha augmentat la masculina. A més, ha ressaltat que aquest creixement de l'ocupació femenina s'ha vist acompanyat d'una millorança dels seus salaris, doncs les seves bases mitjanes de cotització han augmentat un 16% des de 2019, tres punts més que les bases mitjanes dels homes.

Per la seva banda, l'afiliació mitjana d'estrangers va descendir a l'octubre en 3.053 cotitzadors, un 0,1% respecte al mes anterior, fins a situar-se en 2.683.937 ocupats.

L'EDUCACIÓ IMPULSA L'AFILIACIÓ I L'HOSTALERIA PERD 50.000 OCUPACIONS

Per règims, el General, el més nombrós del sistema, va guanyar 89.869 afiliats mitjans a l'octubre (+0,5%), fins a un total de 17.409.596 ocupats, mentre que el Règim d'Autònoms (REPTA) va sumar 5.439 afiliats a les seves files (+0,16%), la qual cosa va situar el total de cotitzadors per compte propi en 3.344.771, la segona xifra més alta de la sèrie, segons el Ministeri.

Dins del Règim General, i com ja va succeir al setembre, l'inici del curs escolar i acadèmic va portar a l'educació a protagonitzar la major pujada de l'ocupació en guanyar 191.154 cotitzadores respecte al mes anterior (+19,3%). Li van seguir, des de lluny, les activitats artístiques i d'entreteniment, amb 13.413 afiliats més (+4,6%), i la construcció, que va sumar 11.586 ocupats (+1,2%).

En l'extrem contrari, la fi de la temporada turística i del bon temps va portar a l'hostaleria a perdre 50.316 ocupats a l'octubre (-3,2%). A aquest fort descens li van seguir l'Administració Pública, que va restar 36.442 afiliats en el mes (-3%), i les activitats sanitàries, amb una reculada de 33.095 cotitzadores respecte al mes anterior (-1,7%).

Per la seva banda, el Sistema Especial Agrari va perdre 249 ocupacions en el desè mes de l'any (-0,04%), mentre que el de la Llar es va mantenir pràcticament sense canvis.

El Ministeri ha subratllat que el creixement de l'afiliació respecte al nivell previ a la pandèmia és "especialment intens" en sectors d'alt valor afegit, com a informàtica i telecomunicacions, que compta amb un 24,6% més d'afiliats que abans del Covid, o activitats professionals, científiques i tècniques, on l'ocupació ha augmentat un 14,8%.

De fet, segons Seguretat Social, un de cada cinc nous afiliats, això és, 300.000 persones, s'han incorporat a aquests dos sectors "altament productius" des que va finalitzar la pandèmia.

LA TEMPORALITAT, EN MÍNIMS DEL 13%

Segons el Ministeri, les dades d'octubre reflecteixen "amb claredat" els efectes positius de la reforma laboral sobre l'estabilitat de l'ocupació i la millora de la seva qualitat des que aquesta norma va entrar en vigor fa gairebé dos anys.

Així, el percentatge d'afiliats amb contracte temporal es va situar a l'octubre en el 13%, mínim històric, enfront de la mitjana del 30% d'abans de la reforma laboral. En el cas dels menors de 30 anys, la temporalitat s'ha reduït en 32 punts, fins al 21%.

Al mateix temps, la Seguretat Social comptabilitza ara més de 3,1 milions d'afiliats més amb contracte indefinit que al desembre de 2021, últim mes abans de l'entrada en vigor de la reforma laboral.

MADRID LIDERA L'AVANÇ D'AFILIATS MITJANS

L'afiliació mitjana va baixar a l'octubre en cinc comunitats autònomes i va pujar en 12 regions, principalment a Madrid (+42.657 ocupats), Comunitat Valenciana (+35.516 cotitzadores) i País Basc (+13.675 afiliats).

Els majors descensos, en termes absoluts, es van registrar a Balears, que va perdre 33.313 afiliats, i Castella-la Manxa, amb 7.102 cotitzadors menys que al setembre.

D'altra banda, el Ministeri ha informat que els treballadors en ERTE per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP) es van situar en finalitzar octubre en 9.958, per sobre dels 9.648 del mes anterior.

En total, a 31 d'octubre hi havia 11.313 treballadors en ERTE, l'equivalent aproximat a menys del 0,1% del total d'afiliats, dels quals 9.958 estaven en un ERTE-ETOP i 1.355 en un ERTE per força major. Aquests últims han baixat respecte a la xifra del mes anterior (1.403).