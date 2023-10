La Seguretat Social suma 18.295 afiliats al setembre impulsada per 'la tornada al col·le'

En valors desestacionalitzats, l'afiliació va augmentar al mes en 12.921 persones i en 495.000 cotitzants fins al setembre, més que en tot el 2022

La Seguretat Social va guanyar una mitjana de 18.295 cotitzants al setembre respecte al mes anterior (+0,09%) impulsada, principalment, per les dones i per l'increment de l'ocupació en més de 85.800 persones en el sector de l'educació amb motiu de l'inici del curs escolar.

Amb aquest repunt, el sistema va aconseguir els 20.724.706 ocupats, el seu nivell més elevat en un mes de setembre dins de la sèrie històrica, segons dades publicades aquest dimarts pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que ha destacat que entre el 20 i el 29 de setembre es van superar els 20,8 milions d'afiliats en la sèrie diària.

La pujada de l'afiliació registrada al setembre d'aquest any és la menor en aquest mes des de l'exercici 2019, quan el sistema amb prou feines va guanyar 3.224 ocupats mitjans. El setembre de l'any passat va augmentar en 29.286 cotitzants i en el mateix mes de 2021 i 2020 es van guanyar 57.387 i 84.013 afiliats.

En l'últim any, la Seguretat Social ha guanyat 544.508 afiliats en valors mitjans, amb un creixement interanual del 2,70%, taxa similar a la d'agost.

En termes desestacionalitzats, el nombre de cotitzants a la Seguretat Social va pujar al setembre en 12.921 afiliats (+0,06%) respecte al mes anterior, fins a un total de 20.735.911 treballadors.

El Ministeri ha subratllat que, en valors desestacionalitzats, s'han creat 495.017 ocupacions en els nou primers mesos de l'any, més que en tot l'exercici 2022 i la major xifra de la sèrie en un període gener-setembre descomptant 2005 i 2021, anys que es van veure afectats, respectivament, per la regularització extraordinària i la tornada a la normalitat després de la pandèmia.

A més, el Departament que dirigeix en funcions José Luis Escrivá ha destacat que el nivell actual d'ocupació supera en més d'1,3 milions a l'existent abans de l'inici de la pandèmia, al febrer de 2020, dels quals dues cada tres s'han creat en el sector privat.

El Ministeri també ha subratllat que, en comparació dels grans països europeus i pel que fa a el nivell previ a la pandèmia, la creació d'ocupació a Espanya (+7,1%) ha superat a la de França (+4,9%), Itàlia (+2,2%) i Alemanya (+1,3%). El mateix succeeix si s'atén al guany d'ocupats des que es va iniciar la guerra a Ucraïna: mentre que a Espanya l'ocupació ha crescut un 5%, a Itàlia ho ha fet un 3% i a França i Alemanya menys d'un 2%.

En finalitzar el novè mes de l'any, la ràtio cotitzant/pensionista va aconseguir el 2,43, el seu màxim valor en deu anys, mentre que els ingressos per cotitzacions van créixer fins a agost (última dada disponible) a un ritme interanual del 9,8% (+8% si s'exclouen les quotes procedents del Mecanisme d'Equitat Intergeneracional, en vigor des de gener d'aquest any). Segons Inclusió, aquest repunt dels ingressos es deu al "fort dinamisme" del mercat laboral i a la major qualitat de l'ocupació.

L'OCUPACIÓ NOMÉS PUJA ENTRE LES DONES

L'augment mensual d'afiliats mitjans al setembre només va afectar a les dones, que van guanyar en el mes 59.504 cotitzadors respecte a agost (+0,6%), enfront d'una reculada de l'ocupació masculina de 41.208 ocupats (-0,37%).

Després d'aquest descens, la xifra de dones treballadores es va situar tancament de setembre en 9.749.419 afiliades, mentre que el nombre d'homes ocupats va finalitzar el novè mes de l'any en 10.975.377 cotitzadors. El Ministeri ha subratllat que, en comparació del nivell previ a la pandèmia, l'afiliació femenina ha crescut un 8,6%, tres punts més del que ha augmentat la masculina.

Per la seva banda, l'afiliació mitjana d'estrangers es va incrementar al setembre en 10.462 cotitzadors, un 0,4% respecte al mes anterior, fins a situar-se en 2.686.990 ocupats.

'LA TORNADA Al COL·LE' IMPULSA L'AFILIACIÓ, HOSTALERIA I COMERÇ CAUEN

Per règims, el General, el més nombrós del sistema, va guanyar 15.118 afiliats mitjans al setembre (+0,09%), fins a un total de 17.319.728 ocupats, mentre que el Règim d'Autònoms (REPTA) va sumar 5.716 afiliats a les seves files (+0,17%), la qual cosa va situar el total de cotitzadors per compte propi en 3.339.333.

Dins del Règim General, l'inici del curs escolar va portar a l'educació a protagonitzar la major pujada de l'ocupació en guanyar 85.817 cotitzadores respecte al mes anterior (+9,5%). Li van seguir, des de lluny, les activitats administratives, amb 19.729 afiliats més (+1,4%).

En l'extrem contrari, per la fi de la temporada turística, van destacar els descensos de l'afiliació en comerç i hostaleria, amb caigudes de 40.024 i 32.223 ocupats, respectivament (-1,5% i -2%). Entre mitjana es va colar l'Administració Pública, que va perdre 39.503 afiliats en el mes (-3,2%).

Per la seva banda, el Sistema Especial Agrari va sumar 15.967 ocupacions en el novè mes de l'any (+2,5%), mentre que el de la Llar va registrar 2.284 baixes (-0,6%).

El Ministeri subratlla que el creixement de l'afiliació respecte al nivell previ a la pandèmia és "especialment intens" en sectors d'alt valor afegit, com a informàtica i telecomunicacions, que compta amb un 24,3% més d'afiliats que abans del Covid, o activitats professionals, científiques i tècniques, on l'ocupació ha augmentat un 14,7%.

De fet, segons Seguretat Social, un de cada quatre nous afiliats, això és, 297.000 persones, s'han incorporat a aquests dos sectors "altament productius" des que va finalitzar la pandèmia.

Així mateix, el Ministeri ressalta que, des de 2019, l'ocupació juvenil ha crescut un 10,4%, superant en 3,4 punts la mitjana del conjunt de l'economia. Respecte a abans de la reforma laboral, en vigor des de desembre de 2021, l'augment de l'ocupació entre els joves menors de 30 anys aconsegueix el 8,4%, gairebé el doble que la mitjana de totes les edats (+4,5%).

LA TEMPORALITAT, EN EL 14%

Segons el Ministeri, les dades de setembre reflecteixen "amb claredat" els efectes positius de la reforma laboral sobre l'estabilitat de l'ocupació i la millora de la seva qualitat des que aquesta norma va entrar en vigor fa més d'any i mitjà.

Així, el percentatge d'afiliats amb contracte temporal es va situar al setembre en el 14%, enfront de la mitjana del 30% d'abans de la reforma laboral. En el cas dels menors de 30 anys, la temporalitat s'ha reduït en 31 punts, des del 53% al 22%.

Al mateix temps, la Seguretat Social comptabilitza ara gairebé tres milions d'afiliats més amb contracte indefinit que al desembre de 2021, últim mes abans de l'entrada en vigor de la reforma laboral.

La major estabilitat de l'ocupació es constata també, segons el Ministeri, en el fet que ha augmentat un 29% (fins el 256 dies) la durada mitjana dels contractes que han causat baixa en els nou primers mesos d'aquest any en comparació del mateix període de 2019, abans de la pandèmia.

MADRID LIDERA L'AVANÇ D'AFILIATS MITJANS

L'afiliació mitjana va baixar al setembre en onze comunitats autònomes i va pujar en sis regions, principalment a Madrid (+47.764 ocupats), Canàries (+9.956 cotitzadores) i Catalunya (+9.394 afiliats).

Els majors descensos, en termes absoluts, es van registrar a Balears, que va perdre 16.445 afiliats, i Andalusia, amb 8.160 cotitzadors menys que a l'agost.

D'altra banda, el Ministeri ha informat que els treballadors en ERTE per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP) es van situar en finalitzar setembre en 9.648, per sota dels 9.907 del mes anterior.

En total, a 30 de setembre hi havia 11.051 treballadors en ERTE, l'equivalent aproximat a menys del 0,1% del total d'afiliats, dels quals 9.648 estaven en un ERTE-ETOP i 1.403 en un ERTE per força major. Aquests últims s'han incrementat respecte a la xifra del mes anterior (1.331).