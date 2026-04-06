La Seguretat Social registra el millor març de la seva història després de guanyar 211.510 afiliats

MADRID, 6 abr. (EUROPA PRESS) -
La Seguretat Social va guanyar una mèdia de 211.510 cotitzadores al març respecte al mes anterior (+1%) impulsada sobretot per l'hostaleria, que va sumar gairebé 80.000 nous ocupats davant de les contractacions de cara a la celebració de la Setmana Santa, segons dades publicades aquest dilluns pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
L'augment de l'ocupació el mes passat és el major en un mes de març de tota la història i situa el nombre d'afiliats mitjans en xifra rècord per a aquest mes, amb 21.882.147 cotitzadors. Segons el Ministeri, l'afiliació diària es va mantenir per sobre dels 21,9 milions de persones des del dia 16 al 30 de març.
En l'últim any, de març de 2025 a març de 2026, la Seguretat Social ha guanyat 524.501 afiliats en valors mitjans, amb un creixement interanual del 2,4%.
En termes desestacionalitzats, el nombre de cotitzadors a la Seguretat Social va registrar una pujada mensual de 80.274 afiliats (+0,4%), la qual cosa va portar al sistema a superar per primera vegada els 22 milions d'ocupats, amb un total de 22.010.532 cotitzadors, 523.579 més que al març de 2025.
"Hem superat la fita històrica de 22 milions d'afiliats a la Seguretat Social, després de sumar 2,2 milions d'ocupacions des de la reforma laboral i 3,3 milions des de 2018. En menys de dos anys hem sumat dos milions d'afiliats de mitjana", ha destacat la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz.
Abans de les 9.00 hores, que és quan el Ministeri publica les dades, ja el president del Govern, Pedro Sánchez, havia avançat a les seves xarxes socials que Espanya havia aconseguit els 22 milions d'ocupats al març per primera vegada en la seva història, sense precisar que es tractava de la dada desestacionalitzada. L'anunci ho ha fet vestit amb una samarreta de la selecció espanyola de futbol, amb el número 22 a l'esquena, com a picada d'ullet als 22 milions d'ocupats.
L'HOSTALERIA TIRA FORT DE L'OCUPACIÓ
Per règims, el General, el més nombrós del sistema, va guanyar 194.217 afiliats mitjans al març (+1,07%), fins a un total de 18,39 milions d'ocupats, mentre que el Règim d'Autònoms (REPTA) va sumar 14.920 afiliats (+0,4%), la qual cosa va situar el total de cotitzadors per compte propi en un nou màxim de 3.429.534 persones. En comparació de març de 2025, hi ha 40.286 autònoms més cotitzant a la Seguretat Social (+1,2%).
Dins del Règim General, l'hostaleria va protagonitzar el major repunt de l'afiliació respecte al mes anterior, amb 79.701 nous ocupats (+5,6%), seguit d'activitats administratives, amb 17.206 nous cotitzadors (+1,2%), i de la construcció, que va sumar 17.156 afiliats mitjans (+1,7%).
Per la seva banda, en el Sistema Especial Agrari es van produir 3.895 altes (+0,6%) i en el de la Llar, 3.886 baixes (-1,1%).
RÈCORD DE DONES OCUPADES I D'AFILIATS ESTRANGERS
L'ascens de l'afiliació mitjana al març va ser major entre les dones, que van guanyar 115.564 afiliats en el mes (+1,1%), situant-se el total de dones ocupades en 10.372.812 treballadores, nou màxim històric.
Per la seva banda, l'afiliació masculina va créixer al març en 95.947 ocupats, la qual cosa va portar el total d'homes cotitzadors fins a la xifra d'11.509.335 afiliats.
El Ministeri ha subratllat que ara hi ha 255.754 afiliades més que fa un any i prop d'1,8 milions més que el 2018. Les dones suposen el 47,4% del total d'afiliats, un punt més que en 2018. La seva presència al mercat laboral creix a un ritme del 2,53% pel que fa a 2025, segons el Departament que dirigeix Elma Saiz.
Per la seva banda, l'afiliació mitjana d'estrangers va pujar al març en 74.722 cotitzadors, un 2,4% més respecte al mes anterior, fins a situar-se en un nou màxim de 3.151.563 ocupats. Són 230.358 afiliats més que fa un any i representen el 14,4% del total de cotitzadors.
LA TEMPORALITAT, EN L'11,6%
Quant a la qualitat de l'ocupació, des de març de 2021 hi ha 4.771.368 ocupats més amb contracte indefinit i 1.844.910 afiliats menys amb contracte temporal.
"Cada vegada hi ha més ocupacions estables, amb més drets i millors salaris", subratlla el Ministeri, que apunta que el major increment s'ha produït entre els contractes indefinits a temps complet, amb 293.043 contractes més que fa un any. Per la seva banda, els contractes fixos a temps parcial han augmentat en 57.460.
El pes dels treballadors temporals es troba en l'11,6%, enfront del 29,8% que suposava al març de 2019. "Aquesta millorança és encara més destacable entre els treballadors de 55 i més anys, que tenen una taxa de temporalitat del 9%, quan fa set anys tenien una superior al 21%", destaca Seguretat Social.
L'AFILIACIÓ PUJA EN TOTES LES COMUNITATS AUTÒNOMES
L'afiliació mitjana va pujar al març en totes les comunitats autònomes respecte al mes anterior, especialment a Andalusia (+50.543 ocupats), Balears (+35.108) i Catalunya (+32.415).
Els menors increments es van donar a La Rioja, que va sumar 996 afiliats respecte a febrer, i a Navarra, amb 1.642 ocupats més.
D'altra banda, el Ministeri ha informat que el nombre de treballadors afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) es va situar a tancament de març en 10.239, dels 2.576 estaven en un ERTO de força major, 6.961 en un ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP), i 702 en el Mecanisme XARXA d'automoció.