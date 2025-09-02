La Seguretat Social perd a Catalunya una mitjana de 63.562 afiliats a l'agost (-1,62%)

És la comunitat autònoma on més baixa l'afiliació
BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -
La Seguretat Social va perdre a Catalunya una mitjana de 63.562 afiliats a l'agost respecte al mes anterior (-1,62%), la qual cosa situa el nombre total d'ocupats en 3.848.783.
En termes interanuals, els afiliats a la Seguretat Social van pujar de 77.060 persones, un 2,04% més que l'any passat, segons dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions d'aquest dimarts.
Si s'atén a la dada de l'últim dia del mes, no en valors mitjans, el sistema va perdre 20.950 afiliats a Catalunya respecte al mes anterior.
A nivell estatal, l'afiliació a la Seguretat Social va perdre una mitjana de 199.300 cotitzants a l'agost respecte al mes anterior (-0,91%), i el nombre d'afiliats mitjans es va situar en els 21.666.203.
Catalunya va ser la comunitat autònoma on més va baixar l'afiliació, seguida de la Comunitat de Madrid (-42.275) i la Comunitat Valenciana (-24.990), mentre que Astúries va liderar la pujada (+1.348).
ERTO
Respecte als treballadors que encara estan inclosos en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), quedaven 1.248 a 31 d'agost a Catalunya.
En el conjunt d'Espanya, a tancament de mes quedaven 10.268 treballadors en expedients temporals, dels quals 7.117 estaven en un ERTO-ETOP, 2.483 en un ERTO per força major i 668 per Mecanisme XARXA del sector de l'automoció.