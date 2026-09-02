La Seguretat Social perd a Catalunya una mitjana de 59.529 afiliats a l'agost (-1,48%)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)
La Seguretat Social va perdre a Catalunya una mitjana de 59.529 afiliats a l'agost respecte al mes anterior (-1,48%), la qual cosa situa el nombre total d'ocupats en 3.965.220.
En termes interanuals, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social va augmentar en 116.437 persones, un 3,03% més que l'any passat, segons dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions publicats aquest dijous.
Tenint en compte la dada de l'últim dia del mes, no en valors mitjans, el sistema va perdre 31.721 afiliats respecte al mes anterior.
A nivell estatal, en l'afiliació a la Seguretat Social, el sistema va perdre una mitjana de 162.840 cotitzadores a l'agost respecte al mes anterior (-0,72%), i el nombre d'afiliats mitjans es va situar en els 22.345.226.
Catalunya va ser la comunitat autònoma on més va baixar l'afiliació, seguida de la Comunitat de Madrid (-36.422) i la Comunitat Valenciana (-22.256), mentre que Canàries va guanyar 2.153 afiliats mitjans.
ERTO
Respecte als treballadors que encara estan inclosos en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), quedaven 1.897 a 31 d'agost a Catalunya.
En el conjunt d'Espanya, a tancament de mes quedaven 12.214 treballadors en expedients temporals, dels quals 6.782 estaven en un ERTO-ETOP, 2.285 en un ERTO per força major i 3.147 en un ERTO per Mecanismo Red del sector de l'automoció.