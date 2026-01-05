La Seguretat Social perd a Catalunya una mitjana de 5.566 afiliats al desembre (-0,14%)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)
La Seguretat Social va perdre a Catalunya una mitjana de 5.566 afiliats al desembre respecte al mes anterior (-0,14%), la qual cosa situa el nombre total d'ocupats en 3.874.736.
En termes interanuals, l'increment d'afiliats a la Seguretat Social va ser de 83.912 persones, un 2,21% més que l'any passat, segons dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions publicades aquest dilluns.
Tenint en compte la dada de l'últim dia del mes, no en valors mitjans, el sistema va perdre 44.406 afiliats respecte al mes anterior.
En l'àmbit estatal, l'afiliació a la Seguretat Social va guanyar una mitjana de 19.180 cotitzadors al desembre respecte al mes anterior (+0,09%), i el nombre d'afiliats mitjans es va situar en els 21.844.414.
Les Illes Balears va ser la comunitat autònoma on més va baixar l'afiliació (-23.704), seguida de Catalunya (-5.566) i Galícia (-3.350), mentre que Andalusia va liderar la pujada d'afiliats (+31.238), seguida per la Comunitat de Madrid (+18.077).
ERTO
Respecte als treballadors que encara estan inclosos en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), en quedaven 1.583 a 31 de desembre a Catalunya.
En el conjunt d'Espanya, a tancament de mes quedaven 10.579 treballadors en expedients temporals, dels quals 6.961 estaven en un ERTO-ETOP, 2.720 en un ERTO per força major i 898 en un ERTO per Mecanisme RED del sector de l'automoció.