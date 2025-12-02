La Seguretat Social perd a Catalunya una mitjana de 2.555 afiliats al novembre (-0,07%)

És la tercera comunitat autònoma on més baixa
BARCELONA, 2 des. (EUROPA PRESS) -
La Seguretat Social va perdre a Catalunya una mitjana de 2.555 afiliats al novembre respecte al mes anterior (-0,07%), la qual cosa situa el nombre total d'ocupats en 3.880.302.
En termes interanuals, l'increment d'afiliats a la Seguretat Social va ser de 83.258 persones, un 2,19% més que l'any passat, segons dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions publicats aquest dimarts.
Tenint en compte la dada de l'últim dia del mes, no en valors mitjans, el sistema va guanyar 32.060 afiliats respecte al mes anterior.
En l'àmbit estatal, l'afiliació a la Seguretat Social va perdre una mitjana de 14.358 cotitzadors al novembre respecte al mes anterior (-0,07%), i el nombre d'afiliats mitjans es va situar en els 21.825.233.
Les Illes Balears va ser la comunitat autònoma on més va baixar l'afiliació (-94.457), seguida de Castella i Lleó (-6.349), Catalunya (-2.555) i Galícia (-2.346), mentre que la Comunitat de Madrid va liderar la pujada d'afiliats (+35.039).
ERTO
Respecte als treballadors que encara estan inclosos en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), en quedaven 1.555 a 30 de novembre a Catalunya.
En el conjunt d'Espanya, a tancament de mes quedaven 14.593 treballadors amb expedients temporals, dels quals 8.350 estaven en un ERTO-ETOP, 2,759 en un ERTO per força major i 3.484 en un ERTO per Mecanisme RED del sector de l'automoció.