La Seguretat Social guanya gairebé 502.000 afiliats en 2024, fins als 21,33 milions d'ocupats

Els estrangers van aconseguir quatre de cada deu noves ocupacions, i sanitat, hostaleria i comerç van ser els principals motors de l'ocupació

MADRID, 3 gen. (EUROPA PRESS) -

La Seguretat Social va guanyar 501.952 afiliats en 2024, un 2,4% més respecte a 2023, fins a tancar l'any en 21.337.962 ocupats, la xifra més alta de la seva història al final d'un mes de desembre, segons ha informat aquest divendres el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Aquest increment de l'ocupació mitjana és el tercer major augment anual des de 2018, quan el sistema va sumar 564.000 treballadors, només superat pel de 2021 (+776.478 afiliats després de la fi de les restriccions en pandèmia) i pel de 2023, any en el qual empro repuntó en gairebé 540.000 persones.

D'aquesta manera, 2024 és el quart any consecutiu en el qual creix l'ocupació després que 2020, primer any de pandèmia, es portés per davant 360.105 llocs de treball.

Als 21,33 milions d'ocupats mitjans amb els quals el sistema va tancar 2024 es va arribar després que la Seguretat Social sumés al desembre 35.500 afiliats mitjans (+0,17%), el seu major repunt en aquest mes des de 2018 si es descompta desembre de 2021, exercici marcat pel Covid.

Segons ha destacat el Departament que dirigeix Elma Saiz, en els últims quatre anys s'han sumat gairebé 2,3 milions d'afiliats a la Seguretat Social.

En termes desestacionalitzats, el nombre de cotitzadors va augmentar al desembre en 42.700 treballadors (+0,2%), tancant l'any en un màxim històric de 21.344.487 ocupats, la qual cosa suposa 501.551 afiliats més que en 2023.

El Ministeri també ha remarcat que, en comparació dels grans països europeus, la creació d'ocupació a Espanya des de finals de 2021, abans de l'entrada en vigor de la reforma laboral, ha crescut un 8,1%, per sobre del que ho ha fet a Itàlia (+5,5%), França (+2,3%) i Alemanya (+1,7%).

L'OCUPACIÓ FEMENINA ACABA L'ANY SUPERANT LA COTA DE 10 MILIONS

Dels gairebé 502.000 afiliats mitjans que va sumar la Seguretat Social en 2024, una mica més de la meitat, el 50,4%, eren dones i quatre de cada deu, estrangers.

En concret, l'ocupació mitjana femenina va créixer en 2024 en 252.944 afiliades (+2,5%) i va finalitzar l'any en 10.109.202 dones cotitzadores, el seu major nivell en un tancament anual de tota la sèrie històrica. L'afiliació masculina, per la seva banda, va augmentar en mitjana en 249.008 ocupats (+2,2%), fins a sumar 11.228.761 treballadors.

L'ocupació femenina acumula un creixement del 10,8% des de l'any previ a la reforma laboral, percentatge 2,9 punts superior al registrat entre els homes.

El Ministeri ha informat a més de que l'ocupació dels joves també mostra "un dinamisme per sobre de la mèdia", amb un augment del 20,5% des de 2021, més del doble que la mèdia.

Per la seva banda, l'afiliació mitjana d'estrangers es va incrementar en 212.042 cotitzadors en 2024, un 7,9% respecte a 2023, fins a situar-se en 2.880.818 ocupats, nou màxim a tancament d'un exercici. En l'última dècada, l'ocupació dels estrangers ha crescut més ràpid que el dels nacionals, fins a suposar actualment el 13,5% del total d'afiliats.

RÈCORD D'AUTÒNOMS AFILIATS En FINALITZAR L'ANY

El Règim General, el més nombrós del sistema, va guanyar l'any passat 460.134 afiliats mitjans (+2,6%), fins a un total de 17,89 milions d'ocupats.

Per la seva banda, el Règim Especial de Treballadors Autònoms (REPTA) va sumar 42.396 nous cotitzadors l'any (+1,3%) i va acabar 2024 amb 3.386.765 ocupats, el seu nivell més elevat de la història en un tancament d'any, "gràcies a l'estirada de sectors d'alt valor afegit", segons apunta el Ministeri.

De fet, en l'últim any, informació i comunicacions i activitats professionals, científiques i tècniques han incorporat 21.553 autònoms.

El Règim del Mar, per la seva banda, va registrar 576 baixes l'any (-1%) i el Règim del Carbó va perdre 3 afiliats respecte a 2023 (-0,3%).

SANITAT, HOSTALERIA I COMERÇ, PRINCIPALS IMPULSORS DE L'OCUPACIÓ

Dins del Règim General, les activitats sanitàries van liderar l'augment de l'ocupació en 2024 en termes absoluts després de guanyar 61.170 nous cotitzadors respecte a 2023 (+3,3%) en valors mitjans.

Van destacar també els augments absoluts dels afiliats mitjans en hostaleria, amb 54.398 ocupats més (+4%), i en el comerç, que va sumar 53.380 cotitzadors l'any (+2%). En el costat dels descensos, només les activitats de les llars com a ocupadors de personal domèstic van registrar pèrdua de cotitzadores, amb 1.266 baixes (-3,3%).

En valors relatius, els majors augments anuals de l'afiliació mitjana es van donar en l'agricultura (+6,2%) i transport i emmagatzematge, la xifra del qual d'ocupats es va incrementar un 5,5% respecte a 2023.

Per la seva banda, el Sistema Especial Agrari va registrar 25 baixes l'any passat, mentre que el Sistema Especial de Llar va perdre 18.159 afiliats respecte a 2023 (-4,9%).

El Ministeri ha subratllat que el creixement de l'afiliació en 2024 es va concentrar sobretot en sectors d'alt valor afegit, com a informació i telecomunicacions i activitats professionals, científiques i tècniques, on l'ocupació ha augmentat en 75.000 persones i mostra repunts percentuals de l'entorn del 4%, enfront del 2,7% de la mitjana nacional.

PROP DE 14,7 MILIONS D'OCUPATS AMB CONTRACTES FIXOS

Segons el Ministeri, la Seguretat Social comptabilitza gairebé 3,7 milions d'afiliats més amb contracte indefinit des de l'entrada en vigor de la reforma laboral.

En total, el sistema compta amb prop de 14,7 milions d'afiliats amb contractes indefinits, dels quals més de 9,7 milions treballen a temps complet.

El Ministeri ha ressaltat que "el dinamisme del mercat laboral i l'augment de la qualitat de l'ocupació" està contribuint a reforçar la sostenibilitat del sistema de pensions. La ràtio cotitzadora per pensionista se situa en 2,44, "nivells que garanteixen la sostenibilitat del sistema de pensions", subratlla el Departament que dirigeix Elma Saiz.

TOTES LES COMUNITATS GUANYEN COTITZADORES EN 2024

Totes les comunitats autònomes van guanyar en 2024 afiliats mitjans respecte a 2023.

En valors relatius destaquen els increments de l'ocupació a Canàries, Balears i Madrid, úniques regions amb augments anuals superiors al 3%.

En termes absoluts, Madrid va liderar el repunt de l'ocupació en 2024, amb 114.779 nous afiliats, seguida d'Andalusia (+93.770 cotitzadors); Catalunya (+81.016 afiliats) i Comunitat Valenciana (+50.446).

A propòsit d'aquesta última comunitat, el Ministeri subratlla que les dades d'afiliació no mostren impacte sobre l'ocupació de les zones més afectades per la DANA de finals d'octubre. Així, l'afiliació a la província de València va créixer al desembre en 6.427 ocupats en valors mensuals i en 28.393 cotitzadors en termes anuals, fins a un total d'1.176.453 afiliats.

D'altra banda, el Ministeri ha informat que els treballadors en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) es van situar a tancament d'any en 19.220, dels quals 11.259 estaven en un ERTO per força major i 7.961 en un ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP).