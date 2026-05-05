La Seguretat Social guanya a Catalunya una mitjana de 38.360 afiliats a l'abril (+0,99%)

És la tercera comunitat on més va pujar l'afiliació, per darrere les Balears i Andalusia
BARCELONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -
La Seguretat Social va guanyar a Catalunya una mitjana de 38.360 afiliats a l'abril respecte al mes anterior (+0,99%), la qual cosa situa el nombre total d'ocupats en 3.921.134.
En termes interanuals, l'increment d'afiliats a la Seguretat Social va ser de 76.918 persones, un 2% més que l'any passat, segons dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions publicats aquest dimarts.
Tenint en compte la dada de l'últim dia del mes, no en valors mitjans, el sistema va guanyar 27.916 afiliats respecte al mes anterior.
A nivell estatal, l'afiliació a la Seguretat Social va guanyar una mitjana de 223.685 cotitzadors a l'abril respecte al mes anterior (+1,02%) i el nombre d'afiliats mitjans es va situar en els 22.052.285.
Catalunya va ser la tercera comunitat autònoma on més va pujar l'afiliació, darrere les Balears (+65.242) i Andalusia (+43.312), sense registrar una pèrdua d'afiliats a cap comunitat.
ERTO
Respecte als treballadors que encara estan inclosos en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), en quedaven 1.475 a 30 d'abril a Catalunya.
En el conjunt d'Espanya, a tancament de mes quedaven 12.592 treballadors en expedients temporals, dels quals 6.951 estaven en un ERTO-ETOP, 2.482 en un ERTO per força major i 3.159 en un ERTO per mecanisme RED del sector de l'automoció.