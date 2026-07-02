La Seguretat Social guanya a Catalunya una mitjana de 37.053 afiliats al juny (+0,93%)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)
La Seguretat Social va guanyar a Catalunya una mitjana de 37.053 afiliats al juny respecte al mes anterior (+0,93%), fet que situa el nombre total d'ocupats en 4.008.221.
En termes interanuals, l'increment d'afiliats a la Seguretat Social va ser de 102.763 persones, un 2,63% més que l'any passat, segons dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions publicades aquest dijous.
Tenint en compte la dada de l'últim dia del mes, no en valors mitjans, el sistema va perdre 3.073 afiliats respecte al mes anterior.
En àmbit estatal, la Seguretat Social va guanyar una mitjana de 128.533 cotitzadors al juny respecte al mes anterior (+0,58%), i el nombre d'afiliats mitjans es va situar en els 22.466.339.
Catalunya va ser la comunitat on més va pujar l'afiliació, seguida de les Illes Balears (+24.372) i la Comunitat de Madrid (+13.956), mentre que Andalusia va perdre 13.887 afiliats mitjans.
ERTO
Respecte als treballadors que encara estan inclosos en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), en quedaven 1.649 a 30 de juny a Catalunya.
En el conjunt d'Espanya, a tancament de mes quedaven 9.100 treballadors en expedients temporals, dels quals 6.651 estaven en un ERTO-ETOP, 2.263 en un ERTO per força major i 186 en un ERTO per Mecanisme RED del sector de l'automoció.