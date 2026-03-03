La Seguretat Social guanya a Catalunya una mitjana de 23.564 afiliats al febrer (+0,62%)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
És la comunitat autònoma on més va pujar l'afiliació
BARCELONA, 3 març (EUROPA PRESS) -
La Seguretat Social va guanyar a Catalunya una mitjana de 23.564 afiliats al febrer respecte al mes anterior (+0,62%), la qual cosa situa el nombre total d'ocupats en 3.850.359.
En termes interanuals, l'increment d'afiliats a la Seguretat Social va ser de 73.742 persones, un 1,95% més que l'any passat, segons dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions publicades aquest dimarts.
Tenint en compte la dada de l'últim dia del mes, no en valors mitjans, el sistema va guanyar 28.024 afiliats respecte al mes anterior.
A nivell estatal, l'afiliació a la Seguretat Social va guanyar una mitjana de 97.004 cotitzadors al febrer respecte al mes anterior (+0,45%), i el nombre d'afiliats mitjans es va situar en els 21.903.259.
Catalunya va ser la comunitat autònoma on més va pujar l'afiliació, seguida de Madrid (+12.806) i la Comunitat Valenciana (+11.313), i només van perdre afiliats Castella-la Manxa (-1.194) i Extremadura (-775).
ERTO
Respecte als treballadors que encara estan inclosos en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), en quedaven 1.477 a 28 de febrer a Catalunya.
En el conjunt d'Espanya, a tancament de mes quedaven 11.298 treballadors en expedients temporals, dels quals 7.808 estaven en un ERTO-ETOP, 2.710 en un ERTO per força major i 780 en un ERTO per Mecanisme RED del sector de l'automoció.