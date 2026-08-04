La Seguretat Social guanya a Catalunya una mitjana de 16.529 afiliats al juliol (+0,41%)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 4 ago. (EUROPA PRESS) -
La Seguretat Social va guanyar a Catalunya una mitjana de 16.529 afiliats al juliol respecte al mes anterior (+0,41%), la qual cosa situa el nombre total d'ocupats en 4.024.750.
En termes interanuals, l'increment d'afiliats a la Seguretat Social va ser de 112.405 persones, un 2,87% més que l'any passat, segons dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions publicats aquest dimarts.
Tenint en compte la dada de l'últim dia del mes, no en valors mitjans, el sistema va perdre 20.539 afiliats respecte al mes anterior.
A nivell estatal, de l'afiliació a la Seguretat Social, el sistema va guanyar una mitjana de 41.727 cotitzadors al juliol respecte al mes anterior (+0,19%), i el nombre d'afiliats mitjans es va situar en els 22.508.065.
Catalunya va ser la comunitat autònoma on més va pujar l'afiliació, seguida de les Illes Balears (+15.843) i Galícia (+12.916), mentre que Madrid va perdre 25.808 afiliats mitjans.
ERTO
Respecte als treballadors que encara estan inclosos en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), quedaven 1.748 a 31 de juliol a Catalunya.
En el conjunt d'Espanya, a tancament de mes quedaven 12.444 treballadors en expedients temporals, dels quals 6.804 estaven en un ERTO-ETOP, 2.195 en un ERTO per força major i 3.445 en un ERTO per Mecanismo Red del sector de l'automoció.