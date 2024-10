La Seguretat Social guanya a Catalunya una mitja de 15.468 afiliats al setembre (+0,41%)

BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -

La Seguretat Social va guanyar a Catalunya una mitja de 15.468 cotitzadors al setembre respecte al mes anterior (+0,41%), la qual cosa ha situat el nombre total d'ocupats en 3.787.191, segons dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions publicats aquest dimecres.

En termes interanuals, l'increment d'afiliats a la Seguretat Social és de 84.401 persones, un 2,28% més que l'any passat; i si s'atén la dada de l'últim dia de mes --no en valors mitjans--, el sistema va guanyar 15.805 afiliats a Catalunya respecte al mes anterior.

Catalunya va ser la segona comunitat autònoma on més va créixer l'afiliació, per darrere de la Comunitat de Madrid (+33.741) i per davant del País Basc (+10.538).

A nivell estatal, l'afiliació a la Seguretat Social va guanyar una mitja de 8.805 cotitzadors al setembre respecte al mes anterior (+0,04%), i el nombre d'afiliats mitjans es va situar en 21.198.206 cotitzadors.

ERTO

Respecte als treballadors que encara estan inclosos en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), quedaven 1.047 a 30 de setembre a Catalunya.

En el conjunt d'Espanya, a 30 de setembre quedaven 8.402 treballadors en expedients temporals, dels quals 7.625 estaven en un ERTO-ETOP i 777 en un ERTO per força major.