La Seguretat Social aconsegueix el seu segon millor febrer des del 2007 després de guanyar 100.340 afiliats

MADRID 4 març (EUROPA PRESS) -

La Seguretat Social va guanyar una mitjana de 100.340 cotitzadors el febrer respecte al mes anterior (+0,48%), a causa de l'increment de l'ocupació en hostaleria i educació, que van crear conjuntament gairebé 60.000 ocupacions, segons dades publicades aquest dimarts pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Després de l'avançament d'aquest febrer, el segon major increment en un mes de febrer des del 2007, el nombre d'afiliats mitjans es va situar en 21.196.154 cotitzadors, rècord per a un segon mes de l'any en la sèrie històrica.

L'augment d'afiliats mitjans de febrer d'aquest any és el segon millor per a un febrer sense comptar amb el 2024, quan es van guanyar 103.621 ocupats. En el 2023 i el 2022, l'afiliació va pujar el febrer en 88.918 i 67.111 persones, respectivament. L'última reculada registrada en la sèrie històrica per a un mes de febrer va ser en el 2013, quan es van perdre 28.691 llocs de treball.