Segovia (comuns) a ERC per buscar un front amb Junts: "No defensen la regulació dels lloguers"

BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

La diputada dels comuns al Parlament, Susanna Segovia, ha criticat aquest dimecres que el Govern --liderat per ERC-- allargui la mà a Junts per formar un front independentista amb l'objectiu de defensar els drets dels catalans davant un possible govern del PP i Vox, i ha recordat als republicans que a Junts "no defensen la regulació dels lloguers".

"Si des de Catalunya volem un front per aturar la dreta i la ultradreta, si volem que no hi hagi una reculada democràtica i en drets, el 23 de juliol hem de defensar els lloguers, i no acords amb partits que no defensen la regulació dels lloguers", ha sostingut Segovia en una pregunta en el ple del Parlament sobre l'aplicació de la llei d'habitatge al conseller de Territori, Juli Fernàndez.

Fernàndez ha assegurat a Segovia que la Generalitat està compromesa amb el dret a l'habitatge: "Ens comprometem a fer servir tots els instruments perquè el dret a l'habitatge sigui un dret real", ha defensat.