Segovia (comuns) confia que el Parlament debati el 2024 que no prescriguin els abusos a menors

Els grups parlamentaris treballen per poder registrar la proposició "abans que acabi l'any"



BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la comissió d'investigació sobre pederàstia en l'església del Parlament i diputada dels comuns, Susanna Segovia, ha dit que confia que la cambra pugui debatre el primer semestre del 2024 la proposició de llei perquè no prescriguin els abusos sexuals a menors.

En una entrevista aquest dimarts a Ràdio Estel recollida per Europa Press, Segovia ha explicat que els grups polítics treballen per posar-se d'acord i poder registrar aquesta iniciativa "abans que acabi l'any".

També ha concretat que és una proposta del primer denunciant del cas d'abusos a l'Abadia de Montserrat, Miguel Ángel Hurtado, i de les víctimes, i que els partits miraran d'arribar a un consens sobre si no posar "cap límit o un de més ampli" a la prescripció d'aquests delictes.

La diputada dels comuns ha recordat que, en cas que s'aprovi al Parlament, aquesta iniciativa després haurà d'anar al Congrés, on també haurà de passar un procés de compareixences i debat de la proposta.

Ha descartat que aquest assumpte pugui ser una condició de Sumar en les negociacions del PSOE per a la investidura, i ha afegit que dependrà de la composició de les majories del Congrés que aquesta iniciativa tiri endavant o no.

Segovia ha afirmat que l'ampliació, fa dos anys, del termini per presentar denúncies d'aquests casos "es va quedar curta", amb la modificació de la llei d'infància el 2021 al Congrés.

També ha apuntat que hi ha estudis que mostren que la mitjana d'edat de les persones que volen denunciar aquests casos és d'entre 52 i 60 anys, per la qual cosa considera que la llei ha de "cobrir aquest termini".

"És evident que anem tard, però mai no és tard per anar per feina", ha afirmat la diputada dels comuns, que ha lamentat que el PSC i Junts hagin impedit que poguessin declarar en la comissió els bisbes de Vic i de Solsona, en votar en contra que se celebressin les compareixences.