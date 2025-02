Segovia (Comuns) celebra l'"interès creixent" per aprendre català i demana donar oportunitats

BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -

La diputada dels Comuns al Parlament Susanna Segovia ha celebrat aquest dimecres que l'Enquesta d'Usos Lingüístics de la Població constati un "interès creixent" per aprendre català i ha demanat que es donin totes les oportunitats perquè es pugui aprendre i utilitzar.

"Entre la població que està arribant a viure a Catalunya existeix un interès creixent per aprendre i utilitzar el català, hi ha voluntat de fer-ho, hi ha necessitat de fer-ho, i molts d'ells ja ho fan com a llengua secundària", ha dit en unes declaracions a Europa Press arran de la publicació de l'estudi, que recull un descens de quatre punts de l'ús del català com a llengua habitual, fins al 32,6%.

Ha dit que les dades mostren una situació que els "preocupa" i que, tot i que no és un descens en el nombre total de parlants, en comparació amb l'augment de la població, és evident que va en una línia descendent, ha assenyalat.

Per això, ha considerat important aprofitar i reconèixer la voluntat d'aprendre la llengua i ha demanat que el Govern posi "totes les eines necessàries perquè l'ús del català estigui garantit i els drets dels catalanoparlants estiguin garantits".

També ha opinat que "no pot ser que milers de persones es quedin sense poder fer cursos" de llengua catalana.