Segovia (Comuns) acusa Junts de votar "contra" els catalans en la regulació de lloguers

BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta dels Comuns al Parlament, Susanna Segovia, ha acusat Junts aquest dissabte de votar "en contra" dels catalans, després de tombar la regulació dels lloguers de temporada al Congrés.

"Va ser una votació en contra i una falta de respecte i un atac als milers de catalans i catalanes que pateixen amb angoixa la dificultat per accedir a un habitatge digne", ha declarat als mitjans en visitar la Setmana del Llibre en Català a Barcelona.

En aquest sentit, ha culpat Junts de posar-se "un cop més al costat dels especuladors i dels grans tenidors".

Així mateix, ha instat els socialistes a "prioritzar la reforma" d'aquesta llei d'arrendaments urbans (LAU) perquè, al seu parer, encara és possible.

"Una de les coses que hi ha en el nostre acord d'investidura, també, i que volem que el Govern del president Illa prioritzi el més aviat possible és l'aprovació del règim sancionador que regula els preus de lloguer", i ha afegit que la llei pot acabar sent paper mullat sense aquest règim sancionador.