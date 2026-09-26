La segona 'Marxa per la Dignitat' recorre el centre de Madrid en suport a Ceuta i per exigir eleccions

Matias Chiofalo - Europa Press
Assisteixen el líder de Vox, Santiago Abascal, i el secretari general del PP, Miguel Tellado
MADRID, 26 set. (EUROPA PRESS) -
Diversos milers de persones participen des de les 10.00 hores en la segona 'Marxa per la Dignitat' a Madrid per denunciar la gestió del Govern en la crisi a Ceuta i demanar la convocatòria d'eleccions generals ja amb garantia que "seran netes" davant de la "creixent sospita que el Govern prepara un 'pucherazo' electoral".
Aquesta marxa, que ha convocat Societat Civil Espanyola (SCE), entitat que aglutina a més de 150 associacions civils, va arrencar a la Plaça de Cibeles de Madrid i el recorregut discorre pel carrer Alcalá, Gran Via, Princesa per concloure en l'Arc de la Victòria, a Moncloa.
En la manifestació participen el líder de Vox, Santiago Abascal, i dirigents del PP amb el seu secretari general, Miguel Tellado, al capdavant.
Abascal ha afirmat que el Govern "no ha fet res" des que es va produir l'entrada dels immigrants a finals de juliol per arreglar la situació de Ceuta més que dir-li als seus habitants que "han d'acostumar-se a una realitat estructural".
En aquest context, ha proclamat la seva "desconfiança" davant de "qualsevol de les accions" d'un Executiu que, al seu judici, "obeeix als interessos del Marroc". "No sabem el temps que durarà la situació. El que sí sabem és que cada vegada hi ha més problemes a Ceuta", ha prosseguit, després de tornar a acusar al Govern espanyol de seguir "promovent la invasió migratòria".
A més, s'ha mostrat convençut que el Govern no sap realment quants immigrants menors hi ha sols a Ceuta "perquè no ha fet les proves d'edat" i perquè "menteixen a tot arreu". En tot cas, ha reiterat que el que cal fer amb aquests nens i adolescents que "han entrat irregularment" a Espanya és "enviar-los amb els seus pares al Marroc", un país que, ha recordat, ha dit que vol la seva tornada.
"EL GOVERN HA DELINQUIT"
El secretari general del PP ha assegurat que a Espanya no hi ha un Govern seriós, sinó un Executiu que està centrat a defensar-se davant dels casos de corrupció que li assetgen i que "ha delinquit per tapar els seus propis delictes".
En la seva opinió, en la crisi de Ceuta hi ha hagut "una responsabilitat evident" del Govern. "Hi ha hagut un desistiment de funcions, una negligència màxima, perquè sabia el que anava a passar i no va actuar. I ho sabien perquè hi havia informes previs que ho advertien", ha subratllat.
EL QUE DIU EL MANIFEST
En el manifest d'aquesta mobilització es demana "la convocatòria immediata d'eleccions generals perquè el poble espanyol manifesti la seva voluntat lliurement". "Acabem a les urnes amb Pedro Sánchez i enviem al seu règim podrit a l'escombreria de l'oblit del que mai torni a sortir. Ens va en això la nostra Nació i el nostre futur", afirmen els convocants en el text.
A més, reclamen "garantia que les eleccions seran netes" i que "no hi haurà adulteració del cens", davant de la "creixent sospita que el Govern central prepara un 'pucherazo' electoral mitjançant maniobres 'torticeras'", en al·lusió a les nacionalitzacions amb l'anomenada 'llei de nets'.
En tercer lloc, advoquen per l'inici "sense dilació en el Congrés del procediment previst en l'article 102 de la Constitució per jutjar al president del Govern per traïció i per atemptat contra la seguretat de l'Estat". Es tracta d'una petició que ha realitzat Vox en les últimes setmanes, després de la seva gestió en la crisi de Ceuta, però que el PP ha rebutjat fins ara, remetent-se al procediment judicial obert en l'Audiència Nacional.
Els convocants d'aquesta marxa consideren que "els ceutis i també els de Melilla necessiten respostes contundents i urgents". "Ens donen cada dia un valuós exemple lluitant per la seva terra i per les seves famílies amb dignitat i coratge", afegeixen.
Per això, en el manifest demanen "l'aplicació immediata de l'instrument legal procedent per a la militarització de la plaça i l'expulsió al Marroc de la totalitat dels invasors". "Per secundar-los en el seu combat contra la invasió de la seva ciutat la nostra propera cita serà a Barcelona el 12 d'octubre, Festa Nacional i de la Hispanitat", agreguen.
PP I VOX JA VAN RECOLZAR UNA ALTRA MARXA EL 23 DE MAIG CONTRA SÁNCHEZ
Càrrecs del PP i Vox ja van assistir el passat 23 de maig a la primera 'Marxa per la dignitat' convocada per Societat Civil Espanyola per demanar la dimissió "immediata" del president del Govern pel "desastre" al que, al seu judici, està portant a Espanya.
Llavors, aquesta marxa --amb el lema 'Sánchez, dimissió ja!" es va iniciar des de la madrilenya Plaça de Colón i va acabar també a l'Arc de Moncloa. Va ser secundada per unes 40.000 persones, segons van indicar fonts de la Delegació el Govern a Madrid.
El 23 de maig, també Abascal va encapçalar la delegació de Vox en aquesta mobilització però Alberto Núñez Feijóo no va assistir, ja que aquest dia acudia al congrés del PP a Balears. Els 'populars' van enviar a la portaveu del Grup Popular en el Senat, que tornarà a estar en la d'aquest dissabte.
Tant Feijóo com Abascal si que van assistir a la concentració que es va convocar el 2 de setembre a Cibeles, coincidint pel Dia de Ceuta, per recolzar a la ciutat autònoma després de l'entrada de migrants irregulars dels dies 30 i 31 de juliol.