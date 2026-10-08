La segona GiraFeina de Santa Coloma (Barcelona) connectarà empreses i joves que cerquen feina

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona organitza el pròxim 15 d'octubre la segona fira GiraFeina a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), que preveu connectar empreses i joves que cerquen feina, informa la corporació en un comunicat aquest dijous.
La trobada se celebrarà al Centre de Formació Marie Curie i vol ser "un punt de trobada entre persones que cerquen feina" i les empreses del territori que tenen vacants.
Durant l'esdeveniment, els participants podran conèixer oportunitats laborals, millorar el seu currículum, treballar competències professionals, preparar entrevistes de feina o inscriure's a ofertes laborals.
A més a més, la trobada comptarà amb un espai de realitat virtual que permetrà als joves descobrir l'oferta formativa de Grameimpuls amb ulleres digitals.
La proposta permetrà conèixer els recursos vinculats a la formació i l'ocupació, rebre orientació professional i entrar en contacte directe amb empreses i professionals.